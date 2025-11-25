川普重返執政近1年 美國近7成拉丁裔認處境變差

美國智庫皮尤研究中心昨（24）日公布最新民調，調查內容為美國拉丁裔民眾對川普（Donald Trump）第2任總統任期的看法，調查期間為今（2025）年10月6日至16日，調查對象為4923名拉丁裔，抽樣誤差範圍正負2.6個百分點。

調查結果發現，有68%的人表示，過去1年來自己的處境變得比以前更糟，這也是該項調查數據首次出現惡化。

此外，有78%受訪者認為川普的政策對拉丁裔造成傷害多於幫助；有65%不贊同川普的移民政策；還有約7成認為美國政府在驅逐非法移民上的手段太超過；若與今年初相比，也有一半的人擔心自己或身邊的人可能會被遣返。

在經濟方面，同份報告的另一項調查顯示，61%的受訪者認為，川普的政策使美國經濟惡化。

皮尤研究中心指出，拉丁裔民眾是美國第2大族群，約佔全國約五分之一的人口，而經濟與移民正好是去年美國大選中拉丁裔選民的關鍵議題，川普也因此創下共和黨候選人拉丁裔選民支持率的歷史新高。

皮尤研究中心的民族與種族研究主任羅培茲（Mark Lopez）向路透表示，如果人們將這些議題連結到特定政府或政黨，可能對接下來的選舉產生政治影響。不過他也補充，雖然報告顯示拉丁裔普遍對川普不滿，但一些細微的數據差別仍可能會影響投票結果。