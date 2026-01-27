川普野心引不安 丹麥與格陵蘭總理訪德法尋求支持

丹麥與格陵蘭領導人將在27至28日訪問德國與法國，討論北極地區安全與格陵蘭發展等議題。美國總統川普(Donald Trump)多次表態有意奪取格陵蘭，引發歐洲各國擔憂並尋求加強內部合作。

綜合法新社與路透社報導，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)與格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)今天(27日)將訪問柏林，與德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)會面，接著明天再前往巴黎。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的辦公室表示，3位領導人將討論「北極地區安全和格陵蘭的社會經濟發展議題」，且法國與歐盟已準備好支持格陵蘭。

丹麥海外屬地格陵蘭是全球第一大島嶼，戰略位置重要且擁有豐富的礦產資源。川普本月稍早曾威脅要強行取得格陵蘭，並向反對他的歐洲8國加徵關稅。他上周與北約秘書長呂特(Mark Rutte)舉行會談後已放緩姿態，雙方並達成內容不詳的框架協議。(編輯：宋皖媛)