川普金卡上路 快速在美居留100萬美元起跳

美國總統川普(Donald Trump)政府10日正式啟動「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證項目，在高昂的收費下提供途徑，讓非美國公民能夠快速獲得在美國生活的許可。

Trumpcard.gov網站上附有一個「立即申請」按紐，讓有意的申請人可以向國土安全部支付1萬5千美元來加速處理程序。

在經過背景審查或審核程序後，申請人接著必須繳交100萬美元的「捐款」、在這個網站上也稱之為「禮物」(gift)，來取得這項類似於綠卡(Green Card)的簽證，讓他們能在美國生活和工作。

廣告 廣告

川普在白宮告訴記者說，基本上這就是綠卡，但要來得更好，更有力，是更強大的途徑。而且途徑是非常重要的，必須是給那些很棒的人。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在接受路透社訪問時說，約有1萬人已經在金卡的預先登記期間完成登記，而且預料還會有更多人這麼做。他預期隨著時間過去，將可售出數以千計的金卡，並取得數十億美元。

盧特尼克表示，這項金卡方案將讓對經濟有益的人來到美國，相較之下，「普通的」綠卡持有人，收入低於美國人平均，而且更可能接受公共援助、或是擁有接受援助的家庭成員。但他並未提供這項說法的證據。

川普政府對移民採取廣泛的打壓行動，驅逐非法入境美國的數十萬人，並採取措施讓合法移民打消主意。

這項金卡項目旨在為美國財政部創收，和川普先前所說、已成功達標的關稅計畫是同樣的作法。

盧特尼克表示，另外也有企業版的金卡方案，可以讓公司為他們招募到美國的員工加速辦理簽證，每位員工收費200萬美元。(編輯：陳士廉)