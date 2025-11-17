川普金卡簽證降至百萬美元 吸引台灣欲移民者？

美國總統川普上任後推出金卡簽證，稱外籍人士以500萬美元，約新台幣1.5億可取得居留許可。他在9月又推出全新的「金卡簽證」計畫，個人申請者可選擇「金卡」和「白金卡」兩個層級，「金卡」降至只需支付100萬美元，「白金卡」保留原先500萬美元，但白金卡持有者每年可在美國停留最長270天，且無須為美國境外所得繳稅。川普金卡簽證對全球富豪開大門，對台灣想移民者，是提供更便捷的通道抑或為懷抱美國夢的台灣民眾，增添更大風險？

為孩子就學、就業 不少家長懷抱美國夢

廣告 廣告

有2個兒子的飛飛，老大目前就讀高中，老二是國中生，孩子還未入小學前，飛飛就開始參加俗稱「樂透綠卡（Diversity Visa Lottery）」的美國抽籤移民簽證，這10多年來，飛飛每年在固定時間都會上網申請，雖然至今仍未抽中，但懷抱的美國夢沒有因此消退。飛飛說：『(原音)移民美國最主要的想法就是，除了兩岸的地緣政治關係外，還有就是想說給孩子一個合法的身份，那以後在美國發展的話，比較有保障，多一份準備，就多一份選擇。』

像飛飛這樣，為了孩子求學，或是希望孩子未來在工作上能夠多一個選擇，抑或是擔心兩岸關係可能起衝突，對於移民美國充滿憧憬和期待的家長，在台灣並不少。

美國「樂透綠卡」台灣每年平均約200位抽中

根據統計，美國政府舉辦的「2024年度多元化移民簽證抽籤計畫(DV-2024)」的申請件中，全球5萬個獲得抽中的案件中，台灣就有279個。如果從過往平均數來看，台灣每年也都有約200多位抽中美國移民樂透。

想要成為美國居民或公民，除了移民簽證抽籤，投資移民也是一項管道，也就是所謂的EB-5。這項投資計劃早在1990年由美國國會設立，過往申請者需要投資最低金額50萬美元，但2022年美國EB-5改革法案生效後，標準也跟著改變，如果是投資於目標就業區 (Targeted Employment Area, TEA)，也就是農村或高失業率地區， 最低投資金額為 80萬美元，至於一般地區的最低投資金額則為 105萬美元。除了得滿足投資金額，申請人也必須在兩年內為美國創造至少10個全職工作機會。移民公會理事長王炳元說：『(原音)經由你的投資，創造出10個或以上的工作機會，這才是對美國整體來講的經濟是有價值的。所以你能夠幫助我解決10個人的就業問題，我給你一家人的綠卡，他們認為這是划算的一個交易。80萬而且要對應創造10個以上工作機會。』

投資移民最低金額80萬美元 得為美創造至少10個就業機會

Stella有3個孩子，都在念小學，由於經濟許可，幾年前就規劃投資移民，今年年初投資了80萬在美國的1個小鎮興建旅館，投資的錢最後拿不拿得回來不知道，但能拿得到綠卡，才是所求。

在美國投資成功並符合要求後，申請人及其配偶以及21歲以下的未婚子女可獲得兩年期的有條件綠卡。兩年後，若投資符合規定，可申請轉為永久綠卡。王炳元指出，投資移民雖然拿到綠卡最快2年可以預期，但美國也會針對投資的資金來源審查，必須確認資金來源和走私、軍火、販毒以及洗錢等無關，才會進行下一步的資格審核。他說：『(原音)那如果說你投資在都會區，因為他(美國)覺得說你投資都會區，你是不是去炒房地產，或者是炒作一些企業的價值，那可能會久一點，所以說投資在鄉村地區大概2年，不會超過2年半，應該是合理可以預期。』

川普金卡降價至百萬 將吸引更多移民者？

美國總統川普在上任不久後，就宣布推出價值500萬美元的「Gold Card」簽證計劃，為富裕的外國投資者提供直接獲取美國永久居留權和公民身份的快速通道。今年9月19日，美國白宮發布行政命令，正式宣布推出「金卡簽證計畫」(Gold Card Program)，並公布未來將推出的3種全新移民途徑，包括川普金卡(Trump Gold Card)、川普企業金卡(Trump Corporate Gold Card)以及川普白金卡(Trump Platinum Card)。

進入川普金卡的網站，映入眼簾的斗大字體寫著「The Trump Gold Card is Here.」再往下看，就可以看到「Trump Gold Card(川普金卡)和「Trump Platinum Card(川普白金卡)」的申請細節。個人申請人需支付處理費，並捐贈100萬美元；至於企業則需支付處理費，並捐贈200萬美元，可用於員工綠卡申請。至於川普白金卡的申請欄位上則寫明，只要立即註冊，就可保有川普白金卡的候補名單，且在通過國土安全部審查後繳納500萬美元的捐款，即可以在美國境內停留長達270天，無需為非美國收入繳納美國稅款。

川普金卡仍存風險 政黨輪替效力是否存在成變數

川普金卡似乎為想要移民美國的富豪們，打開了大門，但具體的移民細節，仍需要美國商務部、國務院與國土安全部在90天內提出完整辦法。儘管國內已經有移民公司表示，會持續追蹤計畫的最新進展，包括細節規範、申請流程、審核時間與適用對象，第一時間為客戶提供專業分析與申請建議；但讓移民公司憂心的是目前「川普金卡」看來比較像是講法，而非做法，且萬一美國總統換黨做，又有不一樣的政策出爐，移民公司幫客戶申請，若屆時出了什麼狀況，這100萬美元、500萬美元可賠不起。王炳元說：『(原音)其實美國是一個傳統的移民社會，到現在也是，沒有人能夠拒絕這一點。美國的強大跟富足，是多少代移民共同創造出來的，不屬於任何特定族群，但是川普政府的做法確實會讓有一些移民的市場產生質變，不是量變。有些人會考慮，我如果美國這麼難，我是不是跑到其他地方會比較方便，我如果只是追求小孩子的教育環境，我是不是選擇加拿大跟澳洲，也同樣很優異；我如果只是為了更好的生活條件的話，我到歐洲或者是到加勒比海的一些島國，也是很多元。』

在台灣，想要移民的人潮一直沒斷，不論是為小孩就學、就業，以及經商，甚至也有人擔心地緣政治因素，且也有不少台灣民眾尋求美國以外的移民之路，甚至只為了幫自己取得一張萬一兩岸發生狀況，便於離台的門票：如今「川普金卡」推出百萬美元就可以讓自己有機會進入美國，享有教育、醫療保健、銀行系統和金融市場，雖然吸引那些更能快速進入美國的全球富豪，甚至包括台灣的有錢人士，但對懷抱美國夢的台灣民眾，是否因此增添更大風險，在移民政策瞬息萬變下，不得不更加謹慎。