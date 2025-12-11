川普金卡開賣！付3110萬拿美國合法身分 預告再推白金卡「境外所得免稅」

美國總統川普10日宣布，金卡（gold card）正式發售。

美國總統川普10日宣布推出全新「金卡」（Gold Card）移民方案，只要支付100萬美元（約新台幣3110萬元），就可以申請取得美國合法身分，最終還能拿到美國公民。川普大讚金卡「本質上就是更強化版的綠卡」，並透露政府後續還將推出更高門檻、金額達500萬美元的「白金卡」，持卡人可以在美國停留270天並免繳境外所得稅。

依據官方網站內容，申請人須先繳交1.5萬美元不可退費手續費，等待國土安全部審核通過後，再補上100萬美元，就可以以「以史無前例的速度」取得永久居留權。另外企業同樣可以替員工申請「企業金卡」，每名員工需負擔200萬美元費用，並每年支付2萬美元維護費；若企業要更換持卡員工，則必須額外支付10萬美元轉讓費。

網站同步公開金卡樣式，卡片正面印有川普肖像與美國國旗圖案，還附上「TRUMP GOLD CARD」字樣及川普簽名。官方另開設白金卡的候補名單，並提醒價格未必維持在500萬美元。川普接受美媒訪問時強調，新制度將吸引全球頂尖人才，並為聯邦政府帶來可觀收入，預估未來將有數十億美元流入美國財政部。官方已開放三大選項，包括「個人金卡」、「企業金卡」跟尚未正式推出的「個人白金卡」。