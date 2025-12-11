川普金卡開賣！ 預告再推白金卡「境外收入免稅」





過去幾週，美國川普政府曾因國民兵遭槍擊宣布永久暫停來自「第三世界國家」的移民，又擬將限制移民申請的19個國家擴增到約30個，不過近日，川普政府正式上線「金卡」（Trump Gold Card）的申請網站，只要願意支付100萬美元（約台幣3000萬）即可獲得一張「川普金卡」並擁有美國永久居留權。

根據官方網站「Trumpcard.gov」資料顯示，想申請「川普金卡」須先支付1.5萬美元的處理費，在通過國土安全部（DHS）背景審查後，向美國政府支付100萬美元（約台幣3000萬）的「捐款禮物」，即可獲得類似綠卡的美國永居權身分。而企業也能替員工申請，但需支付200萬美元，轉換員工時還需額外繳交5%（10萬美元）的轉換費，並支付每年1%（2萬美元） 的維護費。

官網也公開「川普金卡」的示意圖，卡面中央印有美國總統川普的肖像及美國國旗，在「TRUMP GOLD CARD」字樣下方還能看到川普的親筆簽名。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則表示，金卡預登記階段已有約1萬人註冊，預期計畫將「創造數十億美元收入」。川普也稱，金卡是一條「更強大的入籍途徑」，其收益將用於「對國家有益的計畫」。

此外，官方網站也預告「川普白金卡（Trump Platinum Card）」即將上線，價格高達500萬美元，白金卡的持有人每年可在美國停留最多270天，且境外收入不必在美國繳稅，「白金卡的費用不保證維持在500萬美元，建議你立即加入候補名單。」

（封面圖／截自trumpcard.gov）

