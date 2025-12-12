「川普金卡」給富豪永久居留權 索馬利亞裔雪地抗ICE

川普金卡正式上線，讓外國人可用100萬美元價格，買到美國永居權。（圖／達志影像歐新社）

美國總統川普正式推出「川普金卡」，以100萬美元（約3100萬台幣）的價格，讓富人快速取得美國永久居留權，企業版金卡售價則高達200萬美元。同時，美國海關提議未來即使是來自42個免簽國的旅客，進行短期觀光也需強制審查過去5年的社群媒體內容。在明尼蘇達州，索馬利亞裔居民因不滿被貼上非法移民標籤，在冰天雪地中阻擋移民及海關執法局（ICE）人員，結果爆發衝突，民眾遭到胡椒噴霧攻擊。

在明尼蘇達州的索馬利亞社區，居民們不畏嚴寒上街抗議，試圖阻止ICE人員的行動，卻演變成雪地中的激烈衝突。多位民眾遭到執法人員噴灑胡椒噴霧，有人痛到眼睛張不開。在芝加哥也有目擊者看到ICE將人壓到地上，並朝人臉上噴灑不明物質。居民抱怨ICE人員無視附近有小孩，照常噴灑催淚瓦斯。

這類執法行動在美國各地引發爭議。在伊利諾州，民主黨參議員Cristina Castro也在現場吸入了催淚瓦斯，她強調自己當時只是在確保大家安全，並表示人們有權享有正當程序，而執法人員卻在她出生長大的家鄉製造混亂。華盛頓州還有男子被邊境保護局警犬咬傷，鮮血直流。在路易斯安那州，一名牧師Melquisedec Castillo為了不忍居民生活在恐懼中，專程到市議會為信眾請願，懇求當局照顧那些因執法行動而受到心理創傷的孩子。

川普政府的移民政策引發爭議之際，總統川普推出了「川普金卡」計畫。川普表示，這張卡比綠卡有更大的優勢。一般外國人只要支付100萬美元，就能快速取得美國永久居留權；企業若要為員工申請，價格則翻倍至200萬美元。美國商務部長盧特尼克強調，企業支付200萬美元後，就能擁有一名經過史上最嚴格審查的員工。申請普通金卡時還需繳交1.5萬美元的審查費，企業卡則每年額外需繳交1%的維護費。川普還預告未來將推出售價500萬美元的白金卡，持卡人的境外所得將免於在美國繳稅，但官方網站註明白金卡費用不保證維持在500萬美元，建議有意者提早申請加入候補名單。

同時，美國正計畫收緊入境審查規定。根據美國聯邦公報提案，包含英國、法國、日本、澳洲和台灣等42個免簽國家的旅客，未來必須將社群媒體帳戶設為公開進行審查。這意味著明年若想前往美國觀看世界盃，或許必須注意過去在社群網站上是否發表過可能被視為違規的內容。CNN記者Priscilla Alvarez解釋，社群媒體資料過去只是選填項目，但根據新提案將變為強制要求，必須提供過去5年的社群媒體紀錄，以及過去幾年的電話號碼、過去10年的電子郵件地址和親屬資訊等。川普表示此舉是為了防止壞人進入美國，但這項提案仍需經過60天的徵求意見程序，暫時不會立即生效。

