川普金彈上膛！ 擬「普發」318萬誘格陵蘭公投脫丹入美

川普對取得格陵蘭勢在必行，白宮正認真評估「買島」可行性。（路透社）

美國取得格陵蘭的構想進入實質評估階段。根據《路透社》獨家披露，川普政府內部正研議一項大膽的經濟誘因，計畫向格陵蘭約5.7萬名居民，每人發放1萬至10萬美元（約新台幣31.8萬至318萬元）的一次性補助金，藉此說服其脫離丹麥，並轉向美國，引發丹麥及歐洲多國強烈反彈。

消息人士向《路透社》指出，白宮官員近期多次討論直接發放補助款的可能，藉此影響格陵蘭民意，這項討論在美軍成功活捉委內瑞拉領導人馬杜洛後進一步升溫，白宮幕僚急於將此行動氣勢，轉化為達成川普長期地緣目標的動力。川普認為，格陵蘭蘊藏豐富戰略礦產且位置關鍵，對於美國國家安全至關重要，且他直言丹麥已無力負擔該地的防務與經濟需求。

除了直接給錢，白宮也研議將適用於太平洋島國的「自由聯合協定」（COFA）模式套用至格陵蘭，在此框架下，格陵蘭需先脫離丹麥獨立，隨後由美國提供國防與郵政服務，換取美軍在當地自由活動與經貿特權。美方官員評估，高額補助款可做為誘因，化解格陵蘭人對失去丹麥經濟支持的恐懼，促使居民在獨立公投中投下贊成票。

針對美方的併吞幻想，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在社群平台直言「夠了就是夠了」，重申格陵蘭不賣。同時，丹麥與法國、德國、英國、義大利等歐洲大國也發表聯合聲明，強調格陵蘭的未來僅能由當地人民與丹麥決定，歐盟各國對美國身為北約盟友卻公開覬覦他國領土表示不滿，批評此舉過於功利且貶抑格陵蘭人民長期追求的自主價值。

儘管川普與國務卿盧比歐正積極籌備與丹麥官員的會面，但民調顯示，多數格陵蘭人雖渴望從丹麥獨立，卻不願成為美國的一部分。對美方而言，這項預計支出60億美元（約新台幣1,900億元）的方案，是取得北極關鍵要地最直接的「出價」。





