川普鐵桿議員爆猛料 演講喊：終結伊朗暴政 可能「就在今晚」

伊朗境內自去年12月底開始陸續出現反政府抗議活動，當局則以血腥鎮壓反制，同時全面封鎖網路，據人權組織HRANA統計，目前已有544人死亡，且不排除實際死亡人數更多。對此，美國官員透露總統川普（Donald Trump）正認真考慮採取行動干預，川普最核心的盟友葛蘭姆（Lindsey Graham）於美國時間週日（11日）晚間出席一場公開活動時，語出驚人地暗示，美國極有可能在「今晚」對伊朗發動軍事打擊。

綜合外媒報導，葛蘭姆於當地時間11日晚間出席猶太非營利組織「Tzedek Association」募款活動時，突然縮短演講篇幅，並神情肅穆地坦言縮短了演講內容，因為相關事件可能迫在眉睫，「我不知道具體是什麼，但『可能就是今晚』（this might be the night）。」這番話也被外界解讀為美軍即將對伊朗發動空襲的訊號。

葛蘭姆緊接著又補充，「這個暴政政權必須結束，我們必須終結這一切，為了伊朗善良的人民、為了我們自己，也為了以色列人民。」葛蘭姆表示，伊朗的領導層「必須下台」，若能做到，這將是中東千年來最大的改變。

事實上葛蘭姆先前就曾於社群平台X對伊朗示威者喊話，發文表示「致伊朗人民：你們漫長的噩夢即將結束。川普總統和所有熱愛自由的人都注意到了你們結束壓迫的勇氣。」當時葛蘭姆更直言「上帝保佑，援軍即將抵達（Help is on the way）」，並多次提及川普手持「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）帽子的畫面，顯示白宮和國會鷹派在對伊朗問題上，已達成高度共識。

儘管葛蘭姆與川普就對伊動武一事展現強硬態度，不過美國政壇並非一面倒支持動武，共和黨參議員保羅（Rand Paul）過去就曾在ABC節目中警告「我不認為轟炸伊朗能達到預期效果。」民主黨參議員華納（Mark Warner）也擔心，軍事攻擊恐怕反會激起伊朗民族主義，讓人民團結在現有政權周圍抵抗外敵，重演1953年美國介入伊朗政局後的歷史教訓。

伊朗反政府抗議活動始於去年12月底，近日情勢出現明顯升溫，全國31個省、186座城市、585個地點都出現示威活動，當局則以暴力手段血腥鎮壓，同時全面封鎖網路，讓外界難以確認真實情況。不過根據HRANA統計，目前已知544人死於抗議行動，且不排除實際死亡人數可能更多。

目前伊朗流亡領袖、前巴勒維王朝王儲巴勒維（Reza Pahlavi）也已表態，準備返回伊朗領導民主過渡。隨著葛蘭姆拋出「今晚動手」的暗示，全球目光現在正緊盯華盛頓與德黑蘭的最新動態。

