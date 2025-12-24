川普鐵桿MAGA陣營掀內戰！美媒分析五大轉折點 最早在他回鍋白宮之前
編譯林浩博／綜合報導
說到美國總統川普，總是會想到「讓美國再次偉大」(MAGA)這句政治口號。但美國網路媒體Axios於23日刊出分析文章，指出隨著川普受到兩任任期的限制，MAGA陣營掀起內部派系鬥爭，爭奪未來運動的主導權，激烈程度堪稱「內戰」。MAGA陣營過去一年走向分裂，歷經五個轉折點，最早在川普回鍋白宮之前、去年耶誕節的Ｈ-1B工作簽證爭論，就初見苗頭。
H-1B簽證爭論
Axios直言，MAGA內戰已非川普能夠控制，鬥爭結果更是足以形塑保守派的未來。最早的H-1B簽證爭議，即讓川普的「美國優先」（America First）基本盤，槓上了以馬斯克為首的矽谷新盟友。
當時政府效率部（DODGE）顧問拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），因為痛斥美國文化尊崇「平凡」（mediocrity）勝過「非凡」(excellence)，而在網路上遭到了撻伐。
H-1B簽證論戰，還引發了對印度人的種族歧視浪潮。對於「美國優先」如何定義，也因此產生應以經濟、抑或文化民族主義來界定的爭辯。
川普炸伊朗
如果說H-1B簽證爭論，是對「優秀」移民接納與否的質疑，那麼川普今年6月加入以色列行列、一同空襲伊朗核設施的決度，則暴露了MAGA陣營內部的對外政策分歧。
Axios回顧當時，對於川普炸伊朗的決定，陣營內部力挺以色列的派系，可說是欣喜若狂。以福斯名嘴卡森（Tucker Carlson）為代表的孤立主義者，卻是憂心忡忡，他們警告美國恐被拖入中東戰火。
雖然以色列與伊朗的戰爭只持續了12天，但川普的介入，加以加薩飽受戰爭蹂躪的景象，都讓反以色列、反猶主義的鮮明聲音，在MAGA陣營內部興起。
「淫魔」艾普斯坦案件檔案
川普憑著「反菁英」的民粹形象重登大位，但他也是「淫魔」富商艾普斯坦（ Jeffrey Epstein ）的生前好友，兩人曾過從甚密。因此當7月美國司法部疑似為了草草結案，釋出備忘錄聲稱艾普斯坦在獄中死於輕生，還說他並無「客戶名單」的存在，立即引發MAGA陣營內部不少人的反彈。
這些人受到MAGA網紅的多年洗腦，相信川普終會揭露權貴貪腐、性剝削兒童的暗黑結構，卻只見川普試圖從艾普斯坦案脫身，他們的信仰隨之崩塌。
事情最終鬧得很難看，川普不想公開檔案的施壓，逼得原本的挺川大將、極右翼的共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）與他翻臉，宣布辭職。國會也介入，立法責令司法部公布艾普斯坦案件檔案。
右翼名嘴柯克遇刺
9月右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）的遇刺身亡，則讓MAGA陣營頓時失去了維繫團結的有力人士。
Axios分析，MAGA內部各派系，不論是建制保守派、強硬民粹派，抑或邊緣人士，都是依靠柯克充當少有的溝通橋樑。隨著這座橋樑消失，諸如以色列參與暗殺、柯克自家組織掩蓋真相之類的陰謀論興起，讓陣營內部又燃起對彼此的私人怨懟。
否認納粹大屠殺人士受訪
將近年尾，MAGA陣營內已經矛盾重重，而卡森對白人種族主義者、否認納粹大屠殺人士富恩特斯（Nick Fuentes）的11月訪問，撕開了最為炸裂的裂痕。
卡森在訪問中並未挑戰富恩特斯，而富恩特斯的言論，將以色列、反猶和極端主義的問題，一次帶到了MAGA分歧的中心。富恩特斯在年輕白人男性當中極受歡迎，而保守派智庫「傳統基金會」主席為卡森辯護的態度，則促使至少12名資深成員離開，跳槽至前副總統彭斯（Mike Pence）的智庫。
MAGA領袖公開對罵
由柯克所創立的「轉折點」（Turning Point）組織，上週末其所主辦的年度「AmericaFest」活動上，MAGA各領袖在3萬名觀眾面前，相互言語攻擊，逼得副總統范斯（JD Vance）出聲疾呼團結與節制。
根據對MAGA選民的民調，范斯受共和黨提名2028年總統大選的呼聲最高，擁有84%的支持度。但Axios指出，范斯仍無法團結MAGA票源，白人種族主義者不滿范斯的妻子是印度裔，也不喜歡他與矽谷企業的關聯；挺以色列的派系不滿范斯未批評卡森。
至於意在團結的「AmericaFest」活動，到了最後，也只顯露MAGA陣營的分裂，派系之間的難以相互妥協。
