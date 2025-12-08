川普長子批烏克蘭貪腐 遠勝俄國

美國總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）7日在中東一場論壇上表示，川普可能會退出對烏克蘭戰爭的調停，他並大力批評烏克蘭的貪腐。小唐納說，烏克蘭腐敗的有錢人早就逃離了自己的國家，只留下農民階級在打仗。

《衛報》報導，小唐納雖然在其父的行政部門沒有擔任正式職務，但他是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的關鍵人物。此時川普的談判團隊正向基輔施壓，要求放棄部分領土，小唐納的發言反映出部分川普團隊人士對烏克蘭政府的反感。

小唐納表示，烏克蘭總統澤倫斯基之所以延長戰爭，是因為他知道一旦戰爭結束，他永遠無法再贏得選舉。澤倫斯基雖然在左派陣營中幾乎被視為如同神一般的人物，但他認為烏克蘭的腐敗程度遠遠超過俄羅斯。

今年夏天的一天，小唐納在摩納哥看到布加迪、法拉利等各式超級跑車，有一半都掛著烏克蘭車牌，「你們認為他們是在烏克蘭賺來的嗎」，有錢人沒有動機讓戰事停止，因為只要錢財不斷滾滾而來，他們就可以繼續掠奪，沒有人能稽核，就沒有理由走向和平。

小唐納並猛烈抨擊歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），稱歐洲的制裁毫無作用，反而推升石油價格，而俄羅斯可以用石油收入來支付戰爭費用，他形容歐洲的計畫是「坐等俄羅斯破產」。

小唐納回憶在2022年為父親大選奔走、拜訪選民時，只有3位民眾將俄烏戰爭列為美國的十大重要議題。他認為，委內瑞拉船隻將芬太尼走私到美國的，遠比烏克蘭或俄羅斯正在發生的任何事情都更危險。

當被問及川普是否可能退出俄烏調停時？小唐納說也許會，但補充其父是政壇最難以捉摸的人物之一，且曾發誓不會讓美國再做「拿著支票簿的傻瓜」。

另一方面，中東迦薩地區也無法迎來完全停火，陷入貪汙官司的以色列總理尼坦雅胡7日表示，如果他在長達數年的貪汙審判中獲得總統赦免，他仍會繼續留在政壇。

尼坦雅胡上個月請求以色列總統赫佐格的赦免。尼坦雅胡的律師辯稱，頻繁出庭妨礙了他的執政能力，赦免尼坦雅胡對國家有好處。

在以色列，赦免只在法律程序結束、被告被定罪後才會授予，在審判過程中授予赦免並無先例。尼坦雅胡一再否認受賄、詐欺和背信的指控。尼坦雅胡相信，他最後將被判無罪。

反對派人士認為，任何赦免都應以尼坦雅胡退出政壇並承認犯罪行為前提，也有人認為，尼坦雅胡必須先宣布舉行全國大選，大選原定於2026年10月舉行。