川普閃電奇襲委內瑞拉 鄭麗文喊話賴清德：回到九二共識，反對台獨！

美國總統川普3下令突襲委內瑞拉。國民黨主席鄭麗文喊話賴清德希望能回到九二共識，反對台獨。（圖／翻攝畫面）

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦，震撼全球。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日直出「這當然是一個驚天動地的大動作」，不過，她話鋒一轉向民進黨及總統賴清德喊話「不能再任意玩火，做任何不負責任的政治舉措，我還是希望能回到九二共識，反對台獨。」

鄭麗文上午出席「國民黨客家工作會議」前受訪，針對美國總統川普下令突襲委內瑞拉一事，鄭麗文評論表示，「這當然是一個驚天動地的大動作！」過去近百年來以美國為主導的遊戲規則，在川普任內都做了重大改變，當然希望這類行動要回歸國際法規範。

鄭麗文分析說，從台灣立場感受到從高市早苗事件到這次圍台軍演，看到川普本人跟白宮立場，都非常淡然保持一定距離，這跟川普所宣示的，尤其美軍在全世界介入的程度可能會大幅的後退，所以這也是為什麼他要求全世界各地要大幅提高軍事預算，因為他認為區域安全、國家安全，應該自己負起更大的責任，不應該長期倚賴美國。

鄭麗文表示，在川普的總統領導之下進行「門羅主義」退回到美洲，所以可以看到美國最近這一陣子，一直把安全的注意力、關注度都放到委瑞內拉，在這行動之後想必後續還有很多複雜問題，川普注意力會放在美洲，因此回到台灣更需要透過自己的政治智慧，來化解台海危機化解台海歧異希望能夠開創和平可能，而不是推向兵兇戰危，更不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子。

鄭麗文認為，「看到美國現在全新的世界戰略思維，我們也應該自我調整，作為執政的民進黨還有賴清德總統，不能再任意玩火做任何不負責任的政治舉措，我還是希望我們能回到九二共識反對台獨！」既然賴清德都說不會宣布台獨了，只要下架台獨黨綱回到九二共識，兩岸馬上春暖花開「你就可以請習主席喝珍珠奶茶」，而不是互相不斷升高軍事對峙的危險態勢。

鄭麗文表示，因此，為了台海穩定在這亂世當中，一定要發揮最大的智慧，希望台灣兩千三百萬同胞，高度的不希望戰火燒到台灣海峽，都是愛好和平希望和平的，所以希望賴清德總統也已經召開國安會議，重新評估國際情勢、重新思考台灣戰略、重新調整台灣要怎樣才能有效自我防衛，才能開創和平穩定的兩岸關係，這個也考驗領導人智慧。

