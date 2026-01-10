川普閃電抓馬杜洛 小粉紅嗨喊「斬首台灣」專家潑冷水 : 解放軍差遠了

此一行動迅速在中國網路社群引發熱議，部分激進網友更鼓吹解放軍應「複製美國模式」，對台灣發動所謂的「斬首行動」。（示意圖） 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 美軍 3 日對委內瑞拉發動突襲行動，美國總統川普隨後證實，委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人已遭美方拘捕，並被押往美國，在紐約曼哈頓聯邦法院出庭應訊。此一行動迅速在中國網路社群引發熱議，部分激進網友更鼓吹解放軍應「複製美國模式」，對台灣發動所謂的「斬首行動」。

有中國網友在微博發文聲稱，委內瑞拉事件「為統一台灣提供了一種辦法」，主張先以特種部隊逮捕台灣領導人，隨即宣布接管台灣、發放新身分證，藉此迅速取得「決定性勝利」。相關言論在網路流傳後，引發外界高度關注。

《中央社》引述《路透社》分析指出，美軍此次行動凸顯其經過實戰驗證的空中優勢，包括動用匿蹤戰機、具備干擾敵方防空系統能力的電子作戰機，以及能即時回傳情資的祕密偵察無人機與衛星，藉此迅速奪取制空權，為特種行動鋪路。

《路透社》也指出，在中國考慮的多種對台用武方案中，確實曾納入「擄走台灣領導人」的極端情境，且相關構想已被納入兵棋推演。然而，多數軍事專家與學者認為，這類構想距離實際可行仍相當遙遠。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院安全事務學者許瑞麟（Collin Koh）指出，解放軍近年雖持續加強聯合作戰與戰時整合能力，但若與美軍數十年來累積的實戰經驗相比，「仍僅處於學步階段」。他表示，中國雖已引進新型軍機與裝備，試圖複製美軍如EA-18G「咆嘯者」電子作戰機、E-2D「先進鷹眼」預警指揮機等體系，但其實際作戰效能仍有待驗證。

許瑞麟進一步指出，現代高強度作戰高度依賴去中心化、具彈性的指揮控制體系，讓前線指揮官能依據瞬息萬變的戰場態勢自主應變。然而，中共仍深度介入解放軍的指揮架構，使外界對其是否能充分發揮戰力抱持疑慮。

對於中國網友鼓吹的「斬首奪台」說法，民進黨立委、立法院外交及國防委員會成員陳冠廷直言，這些言論只是「幻想」。他指出，解放軍在聯合作戰經驗、電磁與電子戰能力，以及高風險任務的實戰驗證方面，與美軍仍存在明顯差距。

陳冠廷強調，台灣多年來已針對可能的「斬首行動」進行防範，建立層層防空、雷達與預警體系，任何空襲或特戰滲透行動，極可能在穿越台灣海峽時即遭偵測。此外，一旦中方行動受阻，衝突極可能迅速升級為全面戰爭，所承擔的政治與軍事風險極高。

多名分析人士也指出，台灣具備完善的防空網絡，且美國與其盟友很可能提供支援，使中國若嘗試複製美軍在委內瑞拉的行動模式，將很快面臨殘酷的軍事現實。

