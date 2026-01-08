川普閃電斬首馬杜羅！外交學者鄭欽模：瓦解石油人民幣，中俄輸最慘

國際中心／綜合報導

淡江大學外交系副教授鄭欽模分析認為，美國逮捕馬杜洛粉碎了中國石油人民幣大夢。（圖／翻攝自白宮X）

2026年開局國際局勢驚濤駭浪，委內瑞拉總統馬杜洛遭川普政府閃電「斬首」並押解至紐約受審。淡江大學外交系副教授鄭欽模在《POP大國民》廣播節目中分析，美方此舉展現了無懈可擊的情報與軍事部署能力，更是一場針對全球獨裁政權的「殺雞儆猴」。

鄭欽模指出，美方行動僅耗時數小時，但背後已部署長達半年，甚至在北卡羅來納州基地進行過預演。針對外界質疑此舉是否違反國際法，鄭欽模解釋，川普政府將此定調為「境內執法」而非戰爭，以販毒罪名逮捕馬杜羅，巧妙規避了國會宣戰的程式。

此外，鄭欽模強調，這場行動最大的受害者除了馬杜洛本人，還有中國與俄羅斯。中國在委內瑞拉透過「一帶一路」投入鉅額資源與外債，隨著馬杜洛政權一夕崩塌，投資恐瞬間「灰飛煙滅」。鄭欽模認為，美國透過掌控委內瑞拉石油，意在瓦解中俄試圖建立的「石油人民幣」體系，讓全球能源定價權重回「石油美元」手中。

