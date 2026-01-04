川普閃電突襲委內瑞拉 恐讓中國「撿到槍」批美、強化對台領土主張

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普3日攻擊委內瑞拉，並將總統馬杜洛與妻子活抓回紐約受審。路透4日引述分析人士指出，美國對委內瑞拉的攻擊行動，將助長中國強化對台灣及南海部分地區的領土主張，但不會加速任何可能對台灣發動的入侵行動。

川普攻擊委國讓中國「撿到槍」

報導引述分析人士表示，中國國家主席習近平在台灣問題上的考量及時間表，與拉丁美洲局勢無直接關聯，他的判斷更多受到中國國內情勢影響，而非美國的對外行動。

儘管如此，分析人士指出，美國總統川普於3日發動的大膽行動，成功逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛，卻為中國提供了一個出乎意料的機會，讓北京可能在短期內加大對華府的批評，並藉此提升自身在國際舞台上的地位。

從較長遠的角度來看，中共也可能利用川普攻擊委國的行動，為中共在包括台灣、西藏以及東海與南海島嶼等領土議題上對抗美國的立場辯護。

總部位於布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）表示：「華府一貫、長期以來的論述，都是指責中國的行動違反國際法，美國的作法正在摧毀這論點。」

楊晧暐說：「這確實為中國未來反擊美國打造了很大的空間，也提供了非常廉價的彈藥。」

中共已譴責川普突襲委國行動

中共已譴責川普對委內瑞拉的打擊行動，稱川普違反國際法、威脅拉丁美洲的和平與安全。中國已要求美國釋放馬杜洛及其妻子，兩人目前被拘留於紐約等待審判。根據馬杜洛在Instagram上發布的照片顯示，在被捕前數小時，他曾於首都卡拉卡斯會見一個中國高層代表團。

中國外交部未立即回應有關該代表團下落的詢問。該代表團成員包括中國政府拉丁美洲與加勒比海事務特別代表邱小琪。

中國官方新華社４日形容美國此次攻擊是「赤裸裸的霸權行為」。

新華社在評論中表示：「美國的入侵行動，讓所有人越來越清楚地看到，美國口中的所謂『以規則為基礎的國際秩序』，實際上只是『以美國利益為基礎的掠奪性秩序』。」

中國學者：拿下台灣取決於能力而非川普做的事

台灣近來面對來自中共的壓力越來越高，上周中共才發動至今最大規模的圍台軍演，展示共軍可在衝突中切斷台灣外援的能力。

然而，分析人士認為，他們並不預期中國會利用委內瑞拉局勢，在近期內將此升高為對台灣的攻擊。

北京人民大學國際關係教授時殷弘表示：「接管台灣取決於中國仍在發展、但目前仍不足的能力，而不是川普在遙遠大陸所做的事情。」

亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，中國將台灣視為內政問題，因此不太可能引用美國對委內瑞拉的行動，作為任何兩岸軍事打擊的先例。

牛犇說：「中國希望能與美國呈現鮮明對比，好宣揚其自我標榜的和平、發展與道德領導地位。習近平並不會比關心中國本身更關心委內瑞拉，他會希望這件事最終成為美國的泥淖。」

台灣不是委內瑞拉 中國也非美國

台灣民進黨資深立法委員、同時也是立法院外交及國防委員會成員的王定宇也否定中國可能效仿美國、對台灣動武的說法。

王定宇在臉書上表示：「中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委內瑞拉，若真辦得到，中國早已動手！」

不過，也有觀察人士指出，這一情勢放大台灣所面臨的風險，並可能讓台灣尋求更多川普政府的支持。

台灣大學政治學教授南樂（Lev Nachman）表示，他預期台灣政府將對美國在委內瑞拉的行動表達措辭謹慎的支持；台灣目前尚未發表任何聲明。

南樂指出：「我確實認為，川普的行動可能在未來幫助習近平的敘事，為針對台灣採取行動創造更多正當性。」

