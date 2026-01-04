川普閃電突襲委內瑞拉！馬杜洛「10多名特工」押抵紐約 下週將出庭

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美軍於當地時間1月3日凌晨對委內瑞拉發動突襲行動，成功逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯，震撼消息迅速引發國際關注。美國總統唐納·川普隨後證實行動細節，並宣稱美國將「立即接管」委內瑞拉，但未進一步說明具體方式與期限。

美軍於當地時間1月3日凌晨對委內瑞拉發動突襲行動。（圖／川普臉書）

綜合美方說法，美軍當天凌晨在首都加拉加斯展開大規模軍事行動，馬杜洛夫婦在睡夢中被帶離臥室並當場逮捕，隨後迅速押解離境。川普也在其社群平台公開馬杜洛戴著眼罩、上銬出現在美軍兩棲突擊艦上的照片，形容整個行動「快速又精準」，並強調美軍沒有任何人員或裝備損失。

據《CNN》引述聯邦官員說法，載有馬杜洛夫婦的飛機已降落在紐約州的史都華空軍國民兵基地。馬杜洛下機時身穿灰色衣物、戴著手銬，在十多名身穿黑衣的聯邦特工戒護下進入機庫，並接受進一步檢查，預計下週將被送往曼哈頓聯邦法院應訊。

美國司法部長帕姆·邦迪發表聲明指出，馬杜洛夫婦將在紐約南區地方法院面臨多項重罪指控，包括毒品恐怖主義、跨境走私古柯鹼，以及非法持有並陰謀使用武器。她直言，這次行動是對國際販毒勢力的正面迎擊，「利用國家權力包庇犯罪的時代已經結束」。

川普則透露，這次軍事行動動用了約150架戰機，他本人全程即時掌握行動進展，並形容過程「就像在看電視節目，但這是真實發生的，比任何好萊塢電影都還精彩」。美方官員也指出，此次行動不僅具有司法意義，更被視為對委內瑞拉長年政治局勢的一次重大轉折。



