川普閃電襲擊抓馬杜洛！1關鍵張益贍酸藍營：算給習面子？

美國昨（3）日閃電突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）後續更聲稱已經抓到委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並將兩人押上飛機離境、飛往美國。對此，前民眾黨中央委員張益贍則在臉書大酸國民黨副主席蕭旭岑，指出過往稱中國等北市長蔣萬安離開才軍演是「給面子」，如今川普等中國大使團離開後，才出兵押走馬杜洛，算不算是給中國國家主席習近平面子？

蕭旭岑之前在中國軍演圍台時期，稱對方在蔣萬安回台才實施，是已經給面子了。（圖／民視新聞資料照）主席的特使邱小琪，有著一場愉快的會面。他強調，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方關係堅若磐石。邱小琪則代表中國強調，中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴，不只是貿易與能源夥伴，更是重要的政治盟友。不料接見完沒多久，馬杜洛與其妻就在自家中被美軍突襲帶走。

川普在軍事行動過程中全程監看。（圖／美聯社提供）對此，張益贍在臉書撰文指出：「蔣萬安剛走，共軍圍台軍演。蕭旭岑：『是給蔣萬安面子！』馬杜洛剛見中共特使，隔天就遭美軍抓捕。蕭旭岑要不要也出來講一下，說川普給足了習近平面子？」不少網友看完後稱：「所以蕭旭岑把台灣人當什麼？中共教訓台灣人就是給多姓公子面子？這是什麼邏輯」、「萬安公子的面子像馬蜂窩一樣大」、「說得好」。













