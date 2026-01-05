川普閃電逮捕馬杜洛 油價反應克制 金價重回4400美元

美國在周末期間出兵閃擊委內瑞拉並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，成為2026年第一個震撼彈。（圖片來源／FB@The White House）

美國總統川普上週末對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕委國總統馬杜洛，地緣政治風險急升，一度引發市場憂心產油國供應受擾。不過，今（5）日亞洲盤交易顯示，油市反應相對克制，國際油價開盤下挫後跌勢收斂；避險資金則更明顯流向黃金與美元等資產。

截至台北時間上午10時，布蘭特原油期貨報每桶 60.82 美元，小漲 0.12%；WTI（西德州中級原油） 亦在 57.33 美元附近震盪。

設施未損、衝擊供給有限，油價開低後迅速回穩

路透報導指出，在全球供應相對充裕的背景下，投資人一方面關注委內瑞拉政局是否影響出貨，另一方面也評估實質衝擊可能有限。

在亞洲周一開盤交易中，國際原油期貨價格出現短線波動。布蘭特原油期貨早盤一度重挫逾 1% 逼近每桶 60 美元關口，WTI也有所下挫，顯示市場對地緣政治風險的初步反應；然而，跌勢隨後收斂，布蘭特報約每桶 60.6 美元附近整理，WTI 則在每桶 57 美元附近震盪。

另外，路透引述消息人士稱，美方行動並未造成委內瑞拉國營石油公司PDVSA主要生產、煉製設施受損，主要油港及煉油設施仍保持持續運作，短期供給中斷風險降溫。

不過，市場仍緊盯「後續政策」而非單一軍事行動本身。金融時報指出，委內瑞拉雖目前產量占全球比重不高，但其長期供應前景高度仰賴制裁鬆綁、資本與技術回流，一旦市場開始押注未來產量回升，反而可能對油價形成不同方向的壓力。

同時，路透也提到，美國介入可能促使委內瑞拉原油出口動線重新「更靠向美國」；若制裁政策調整，對美國煉油商與中國獨立煉廠的影響，可能比對全球油價的即期衝擊更快顯現。

昔日產油大國榮光不再，OPEC+ 決議 Q1 暫緩增產

委內瑞拉曾是全球舉足輕重的產油強國，日產量一度超過 300 萬桶，但在過去二十年間因政治危機、基礎設施老化及美國制裁等因素影響，產量大幅滑落，如今僅剩不到 100 萬桶，佔全球供應量不到 1%。在制裁尚未全面解除的情況下，委內瑞拉原油多半以折扣價格出口至中國，市場影響力已遠不如過去。

OPEC+在全球市場面臨供給過剩、且仍在等待委內瑞拉供應情況明朗化之際，維持原定計畫，於第1季暫停增產。由沙烏地阿拉伯與俄羅斯領導的該組織於周日召開會議後，做出上述決定。

避險情緒引爆金銀多頭，白銀飆漲逾 5%、美元續強

相較油市震盪有限，避險資產反應更直接。受委內瑞拉事件推升避險買盤影響，現貨金價在亞洲盤上漲、白銀也同步走揚。

截至台北時間約上午10時，每盎司 4,404.90 美元，日內上漲 75.30 美元、漲幅 1.74%；白銀漲勢更為凌厲，亞洲盤報 75.052 美元，單日飆升 4.04 美元、漲幅 5.69%。

路透的全球市場與匯市報導也指出，美元指數延續走強，投資人除關注地緣政治風險外，也把焦點放在本週一連串美國重要經濟數據（如 ISM、非農就業）對聯準會降息路徑的指引；在風險事件、利率預期雙軸拉扯下，短線資金配置更偏向防禦。

