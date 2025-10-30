川普閉門前偷臭習近平？學者解讀「被耍的是他」專文：輝達AI晶片恐成破口
全球矚目下，美國總統川普（Donald Trump）今（30）日上午於南韓釜山和中國國家主席習近平會面，外媒報導，川普在握手拍照階段笑稱「他（習近平）是非常強硬的談判者，這可不是什麼好事」，但兩人寒暄時整體氣氛相當融洽、溫馨，同時也相互稱讚，隨後雙方進行閉門會談。除美中貿易戰外，兩人談話是否觸及「台灣議題」同樣備受關注；而川習會前，前美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）發表「川普是否被習近平耍了（Is Trump Getting Played by Xi?）」專文，指美中競爭正進入黃金交叉。對此，旅美學者翁履中今在臉書引述該文指出，博明示警美中關係已到臨界點，川普若繼續選擇短期貿易利益，將對美國造成無法逆轉的長遠損害，並可能徹底重塑全球權力格局。
是兩人睽違多年的再度會晤。畫面中，兩位領導人微笑握手寒暄，現場氣氛出人意料地和緩，據外媒現場快訊指出，川普在開場發言時不吝稱讚習近平，表示「能與我長久以來的朋友在一起，真是莫大的榮幸」，並連續稱他是「卓越且受人尊敬的領袖」、「偉大國家的偉大領導人」。習近平則以溫言回應：「見到川普讓我感到很溫暖。」他提到雙方近月
翁履中指出，博明專文中回顧，2017年時任中國總理李克強曾直言，中國將主宰21世紀的核心技術，8年後，他們透過稀土管制、貿易和外交手段逐步實現「美國邊緣化」的藍圖。博明認為，美中談判看似和緩，但在科技戰核心上，即AI晶片出口管制美國正面臨鬆動，川普考慮批准輝達（Nvidia）售中Blackwell B30A 晶片，這可能讓中國站上科技競賽第一線；棘手的是輝達晶片主要由台積電製造，產能有限，美中若同時搶奪先進製程資源，可能導致美國削弱自身實力。博明對川普將AI晶片視為貿易談判籌碼提出嚴厲批評，直指其為對美國國安的嚴重誤判，博明並在文末警告，美中科技與地緣競爭正進入關鍵時刻。
翁履中分析，博明一文折射出華府決策圈的焦慮，也就是美中科技與戰略實力的黃金交叉點，恐怕已非假設，而是逼近的現實，川普團隊的「重交易、輕戰略」傾向令博明憂慮，他們並未意識到AI晶片不只是商品，更是新一代地緣戰略的核心資產，放行Blackwell B30A晶片可能成為中國在AI與軍事運算能力上實現「技術跳躍」的契機，可能在短時間內縮短與美國的差距，甚至完成戰略超車。也因此，美國鷹派陣營和國安社群對輝達執行長黃仁勳對中國釋出的善意感到憂慮，目前許多中國科技機構正等待政策破口，試圖合法取得先進晶片、逆向工程並快速升級，Blackwell B30A極可能就是那個破口。
翁履中特別點出，博明文中幾乎隻字未提台灣，這反映出美中競爭若邁入新階段，台灣將僅是戰略中的一部分，博明不認為「台灣是否被交易」是核心問題，真正的風險在於美國若失去科技主導與戰略控制權，台灣的國際處境亦將陷入結構性邊緣化，到時中國不須動武，就可透過經濟、科技與國際話語權，對台施加更大壓力。此外，該文也突顯出包括博明在內的專家，似都無法提出逆轉具體方案，僅強調不能解除高階晶片禁令，這樣中國最快也要等到川普任期結束前才有可能在晶片設計上趕上，博明文擔心的根本問題在於，他認為川普只在意「任內勝利」，並不在乎美國是否能維持領先優勢，這也是川普式交易外交最被詬病的短視所在。
翁履中表示，對台灣來說，就美中競爭的討仍停留「會不會被交易」、「會不會打仗」，暴露對國際戰略趨勢的理解過於表面、事件導向；反觀在博明與華府主流政策社群眼中，問題已不是「台灣會不會被出賣」，而是美國輸給中國的時間點，是否已經逼近？翁履中總結，在美中這場加速進行的戰略競爭中，兩國出現黃金交叉或許已經是時間的問題，台灣除了盡力守護現有優勢，也必須停止對盟友一廂情願的期待，面對美中兩強之間日益激烈的戰略競爭，台灣不只必須與時俱進，還需要知道如何超前部署做好準備。
