川普開口了！談中共圍台軍演竟稱「不擔心」：我跟習近平關係很好

國際中心／唐家興報導

共軍無預警啟動「正義使命-2025」圍台軍演，美國總統川普與中國領導人習近平的互動引發全球關注。（圖／翻攝自X平台 @BlexCrypto）

中共解放軍東部戰區無預警發動「正義使命-2025」大規模圍台軍演，導致台海局勢瞬間升溫，不僅封鎖關鍵航路造成萬人受阻，更直接挑戰美台軍事合作。面對北京強大的軍事壓迫，美國總統川普與白宮的最新回應，已成為全球關注台海安全與美中關係的最高焦點。

【川普淡定回應：我與習近平關係很好】

針對中共突如其來的軍武威脅，美國總統川普（Donald Trump）在佛州海湖莊園受訪時，展現出出人意料的冷靜。他表示，自己對於這場演習「並不感到擔憂」，並直言中國在該海域進行軍演已長達20年，認為這更像是某種「例行公事」。川普強調，他與中國領導人習近平擁有良好的私人情誼，雖然習並未事先告知軍演，但他認為這並不影響兩人的互動。

【軍演導火線？創紀錄對台軍售案】

根據《路透社》與美媒報導，此次「正義使命-2025」演習被視為北京對華府的直接報復。美國政府於12月中旬剛批准一項價值高達111億美元約新台幣3600億元）的對台軍售案，創下歷史紀錄。中共隨即宣布制裁波音（Boeing）、諾格（Northrop Grumman）等20家美國軍工企業，並隨即啟動圍台演訓，針對意味極度濃厚。

【封鎖島鏈！解放軍實測反介入能力】

五角大廈與國防專家分析，此次演習與以往不同，首次提出「島鏈外全維懾阻」，意在測試解放軍「拒止美軍」進入第一島鏈的能力。軍演在台灣周邊設置7個限航區，造成台日、台菲航線大亂，超過10萬名旅客受影響。美方國防官員透露，美軍已全程掌握監控，並與日本高市早苗政府保持高度聯繫，嚴密防範衝突擴大。

【戰略博弈：2026訪中行程成關鍵】

外界分析，川普之所以選擇淡化處理，而非立即加劇軍事對抗，可能是為了保全其2026年4月的訪中行程。川普試圖透過「個人外交」來緩解緊張局勢，同時將台海局勢作為未來美中貿易談判的談判籌碼。目前，白宮與國務院仍呼籲北京應停止單方面破壞區域和平的行為，並強調美方對維持印太地區自由開放的承諾不變。

