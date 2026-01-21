川普開年首外訪出師不利！美空軍一號突發電路問題返航

美國總統川普20日搭乘空軍一號要前往瑞士參加世經論壇，但啟程後不久便因電路問題返回安德魯聯合基地。川普改搭乘另一架班機出訪。路透社



美國總統川普週二（1/20）晚間出發前往瑞士參加世界經濟論壇，但他這趟2026年的首起海外行程出師不利，空軍一號升空後沒多久便因故障問題返航。

川普所搭乘的空軍一號於當地時間週二晚間自安德魯聯合基地啟程，目的地是瑞士達沃斯。一名白宮官員向媒體表示，空軍一號因為出現「輕微電路問題」而在起飛後不久返航。

美國總統川普20日搭乘空軍一號要前往瑞士參加世經論壇，但啟程後不久便因電路問題返回安德魯聯合基地。隨機媒體記者下機改搭其他飛機，而川普也搭乘另一架班機出訪。路透社

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt ）表示，空軍一號部分座艙燈光出現故障，返航只是為了保險起見。李威特說，川普將搭乘另一架飛機前往瑞士，行程並未改變。川普預計週三（1/21）抵達達沃斯參加世界經濟論壇（WEF）並發表談話。

目前美國總統所使用的空軍一號機型為波音747-200B，乃從1990年代開始服役迄今。川普曾多次抱怨空軍一號過於老舊，他在第一任期時要求波音打造兩架新的747-8機型空軍一號，但交貨日期可能會拖過川普第二任期結束後。

去年5月，卡達政府贈送一架新的波音747-8飛機作為川普的空軍一號所用，但該飛機必須進行大規模改裝，才能符合安全標準。目前尚不清楚改裝進度以及正式投入服役時間。

