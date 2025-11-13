川普開心！眾院投票通過，美國史上「最長關門期」結束。圖／白宮臉書

美國眾議院在當地時間12日晚間，以222比209票通過政府預算議案，也意味著可以結束美國史上最長的聯邦政府關門期、多達43天。美國總統川普稍早就表示，希望12日這天他就可以獲得簽字、讓這案件正式通過的機會。

美國聯邦政府自10月1日關門，因先前議會無法通過對延長撥款的法案，導致進入所謂的「政府停擺」。川普一度表態「沒在怕」，但部分預算未通過，的確影響多個部門的運作，包括關閉科學研究、客服等各項業務的辦公室，數萬名員工放無薪假等，甚至連美國在台協會（AIT）的小編都一度發文稱：「由於撥款問題未決，本社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。」

不過美國政府停擺問題，在本月初露出曙光。日前參議院領袖已達成跨黨派臨時協議，部分民主黨議員讓步，將政府資金暫時延長至2026年1月30日。參議院在9日舉行程序性表決，以60票對40票通過妥協方案。接著就在12日進入到眾議院投票階段，並以222比209票通過。最後的步驟，就是交由川普簽字，因此眾議院的通過也意味著，美國聯邦政府即將重啟。

根據協議，國會將通過為農業部、退伍軍人事務部及國會本身提供全年資金，其他機關資金暫時發放至明年1月30日，另外還有支薪給被迫放假的政府員工、恢復對地方政府的聯邦款項，以及召回停擺期間被裁的公務員。



