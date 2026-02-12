川普開撕淫魔！密件揭曾是「吹哨者」轟同夥邪惡特務

國際中心／李筱舲報導



艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「淫魔案」持續在全球延燒中，隨著美國司法部在2025年至2026年初陸續公開數萬封的相關電子郵件與檔案，許多政商名流被指牽涉其中，連美國總統川普也被爆出與艾普斯坦關係匪淺，讓歐美政壇受到嚴重的衝擊。然而，在其中一封公開文件中顯示，川普早在2006年向警方檢舉艾普斯坦和同夥女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的惡行，成為這起淫魔案的「吹哨者」。

「謝天謝地阻止了他！」川普2006年致電警方 揭淫魔惡行

根據《TIME》報導，在美國司法部近期解密「淫魔案」一份文件中顯示，前棕櫚灘警察局長雷特證實美國總統川普早在2006年就知曉艾普斯坦的惡行，他當時主動致電警方表示：「謝天謝地你們阻止了他，每個人都知道他一直在做這些事。」並直言艾普斯坦虐待少女的行為「社交圈每個人都知道」。他更點名艾普斯坦的合作夥伴麥克斯威爾，稱她是艾普斯坦的「特務」，並告訴警察局長雷特：「她很邪惡，你們應該把重點放在她身上。」川普還告訴雷特，他曾有一次與艾普斯坦同處一地，當時現場有青少年，川普便立即離開，並「將艾普斯坦踢出了自己的俱樂部」。

司法部拒認川普「吹哨者」身分 麥克斯威爾成川普清白唯一關鍵？

多年來，川普堅稱對艾普斯坦的性犯罪「毫不知情」，僅表示早年是因艾普斯坦騷擾海湖莊園員工才與他斷交。然而，隨著2025年淫魔案再度爆發，川普不僅多次拒絕排除對同夥麥克斯威爾的特赦可能，其副司法部長布蘭奇更在去年7月親赴監獄訪談麥克斯威爾，隨後便將其移往低度戒備設施，此舉引發民主黨人士的批評。對此，美國司法部向《TIME》表示，目前無證據能佐證總統在20年前曾聯繫過執法部門。然而，就在週一（9日），麥克斯威爾在眾議院監督委員會的證詞中行使緘默權，但隨後聲稱「若獲得總統特赦，她將證明川普的清白」。

