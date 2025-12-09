川普開放出售輝達H200晶片給中國「會侵害台灣利益」？趙怡翔指「非最高階晶片」，且「只販售、不在中國生產」：不給中國「發展自己晶片」急迫性

美國總統川普（Donald Trump）8日深夜宣布，將在「維持國家安全前提下」放行輝達（Nvidia）H200 AI 加速晶片出口中國，外界擔憂，此舉會侵害台灣利益。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，川普只是允許輝達晶片「出售」晶片給中國，但沒有要讓中國「生產」，且美國政府還要抽成。

針對川普同意輝達晶片可出售給中國，節目主持人周玉蔻認為，川普此舉是為了推進其與中國領導人習近平的關係，因為日前他曾宣布，將於明年（2026）4月訪問中國。周玉蔻質疑，川普同意出售晶片給中國，加上即將訪問中國，「會不會影響，甚至是侵害台灣利益？」

對此，趙怡翔回應，「這方面其實不太需要焦慮」。他說明，川普只是同意H200晶片「出售」中國，並沒有說要在中國「生產」，重點是川普作為商人，其國安團隊也需要做經濟平衡，「今天如果完全不讓中國採購新型晶片，雖然短期上美國能得到利益（科技優勢），但中長期來看，中國可能會開始自己生產」。

趙怡翔指出，在某個層面上，川普是給中國稍微高階，但不是最高階的產品，「讓中國沒有需要『自行發展晶片』的急迫性」。趙怡翔笑說，最關鍵的地方是，「我從來沒有看過，就是美國政府居然還要抽成，這就是生意人的腦袋」。

趙怡翔表示，川普所做的每一件事情，無論是有關貿易、出口管制、晶片等等，「都會跟美國政府的『進帳』有關」。他說，川普應該是有注意到美國「赤字」很高，所以他在進行科技、經濟、貿易談判的時候，一定會想著，「我美國政府必須是受益人」。

為此，趙怡翔點出，美國是希望在現有環境之下，持有科技優勢，同時也必須平衡其經濟跟財政利益，「這可能是川普心中，最好的平衡」。而對於國安團隊是否有掌握輝達晶片H200出售給中國的訊息及效益評估，趙怡翔回應，在APEC（亞太經濟合作組織）峰會前夕，川普與習近平會晤時，就給了暗示，這不是意外，大家都有掌握。

周玉蔻則關切，「川普急於與習近平建立良好關係，如何確保台灣不被犧牲？以及如何看待明年4月可能登場的『川習會」』？」趙怡翔表示，應理性看待「川習會」，因為川普對於台灣的重要與利益，與美中談判基本上是分開的。

趙怡翔指出，美國在國家安全戰略報告（NSS）中，8次提及台灣，僅次於俄羅斯與中國，且一再強調台灣戰略安全的重要，這是白宮對外關係的最高戰略指導，「顯見台美關係有非常穩固的基礎，川普對於台灣的關係也非常紮實」。

其次，趙怡翔表示，台美間的各項合作持續推動，「美國在對台灣的核心立場上，也比前美國總統拜登（Joe Biden）時期，做了更友善的調整，包括從『反對』台灣獨立，到『不支持』台灣獨立」。趙怡翔說，大家都看得出川普實際付出的行動，而不是沉著在論述或放話，「檢視川普從第一任期到第二任期所付出的行動，基本上對台美關係是有加分的」。

