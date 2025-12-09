川普開放輝達H200賣中國 中國外交部：知道了

輝達執行長黃仁勳演講。李政龍攝



美國總統川普宣布開放效能強大的人工智慧晶片H200出售中國，中國外交部週二（9日）對此冷冷回應稱：「我們注意到有關報導。」

在週二下午的中國外交部例行記者會中，彭博新聞記者提問，美國總統川普表示將批准向中國出售輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片，請問中國是否會允許購買這些H200晶片。另外，川普何時將這一決定告知中方？中美領導人之間是否通過電話？

中國外交部發言人郭嘉坤簡短回答說：「我們注意到有關報導。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」

今年稍早，川普政府重新批准輝達較低性能的H20晶片可以出售中國時，北京政府下令所有有意採購的國有或民營企業，集體拒買。輝達近期承認，在中國市占率已經是零。

H200是輝達去年推出的旗艦AI晶片，估計效能是針對中國「特供版」H20的六到十倍。

