川普開放、北京喊卡？傳中國擬限購輝達H200

儘管美國總統川普已點頭放行輝達（Nvidia）H200先進AI晶片出口中國，但中國內部卻傳出正研議反向限縮這類晶片的取得，以維持半導體自主化政策的推進。

根據《金融時報》報導，兩名接近決策層人士透露，北京監管機關近期討論是否要對H200設下額外門檻，可能要求企業提出「申購書」，說明為何無法改採本土晶片供應商的產品。

報導並指出，中國政府長期以美國封鎖為契機，積極扶植本土晶片業者。國家發改委與工信部作為半導體自主計畫的兩大主管機關，除了審議限制措施之外，也不排除以行政命令禁止公部門採購H200，藉此拉抬國產晶片競爭力。

然而，中國主要科技公司對H200的態度卻截然不同。包括阿里巴巴、字節跳動、騰訊等巨頭，都被認為樂見輝達先進晶片重返市場。雖然部分基本型AI功能已部分採用國產晶片，但在效能、穩定度與維運便利性方面，輝達仍是主流選擇。

市場原本就預期北京會對H200採取某種程度的制衡。William Blair分析師指出，若出口最終順利，H200有機會挹注輝達2027會計年度營收，但他強調，目前仍未調整預測，需等看到更多中國實際下單後，才會對股價展望更為正向。

根據美國智庫「進步研究院」（IFP）資料，H200的效能約為H20的六倍。先前中國企業普遍對H20採購態度保守，分析師認為，這可能是談判策略，希望以此換取取得更高階的H200，如今出口解禁，顯示中國企業的目的部分達成。

對輝達而言，中國仍是巨大市場。分析估算，中國高階GPU的整體商機約達500億美元。

