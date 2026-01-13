川普開綠燈！美正式放行輝達H200賣中國

美國AI晶片設計龍頭輝達。路透社示意照



美國川普政府週二（1/13）發布聯邦公告，正式批准輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國，儘管華府對中鷹派人士深表憂慮，但這項規定的實施，很可能將啟動輝達第二強的晶片出貨。

根據美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）修訂相關的許可證審查政策，H200晶片須經第三方實驗室驗證其人工智慧（AI）科技能力後方可運往中國，且銷往中國市場的數量不得超過美國客戶總銷量的50%。

廣告 廣告

輝達還需證明美國境內有足夠的H200晶片庫存，而中國客戶必須證明具備「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。

輝達與中國駐華盛頓大使館均未立即回應評論請求。

美國總統川普（Donald Trump）上月宣布，將允許H200晶片銷往中國，並向輝達收取25%收益分成，聲稱出口將「在確保國家安全不受損的前提下」進行。

此舉引發美國政壇對中鷹派人士的抨擊，他們擔憂晶片將強化北京的軍事實力，並侵蝕美國在AI領域的優勢。拜登政府曾因此禁止向中國出售先進AI晶片。

但由「白宮AI沙皇」塞克斯（David Sacks）領導的川普團隊主張，美國向中國出口先進AI晶片，將能抑制華為等中國競爭對手追趕輝達與超微半導體（AMD）等先進晶片設計的努力。

路透社上月報導，美國已啟動審查程序，可能促成首批H200晶片銷往中國。

更多太報報導

傳要求中國客戶全額預付H200晶片 輝達說話了

彭博：北京最快本季就會批准進口輝達H200 AI晶片

北京還沒點頭 輝達要求中國H200訂單「全額預付、不准反悔」