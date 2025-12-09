川普開綠燈！輝達H200晶片銷陸 美中貿易戰轉折點

輝達H200晶片，獲美國總統川普批准，可出口中國。

美國總統川普在社群平台發文，取消輝達H200晶片對中國大陸的出口管制。美國媒體指出，這是世界兩大經濟體之間，更廣泛貿易戰中的一個重要轉折點。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，川普批准輝達H200晶片出口中國大陸，先進晶片對於人工智慧完成任務至關重要。報導指出，輝達是全球市值最高的公司，也是領先的晶片製造商，近年來隨著人工智慧需求激增，輝達取得巨大成功。但這種成功，也使輝達身處全球人工智慧主導權爭奪戰的漩渦中心。

CNN引述川普發文報導，25%將支付給美國，這可能意味著輝達從銷售獲得的收入，25%將歸美國政府所有。川普上週會見了輝達執行長黃仁勳，川普多次表示，美國必須贏得全球人工智慧競賽，儘管中國已經對國內人工智慧產業進行大量投資。

輝達發言人在一份聲明中說，「我們讚賞川普總統允許美國晶片產業參與競爭，從而支持美國高薪就業和製造業的決定。向經過商務部審核批准的商業客戶提供H200晶片，這項深思熟慮的平衡，對美國而言意義重大。」