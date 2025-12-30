川普開綠燈！CIA無人機炸委內瑞拉毒港 官員：象徵意義大於實質

記者蒲世芸／綜合報導

美國對委內瑞拉持續加大施壓力道！據CNN 29日報導，知情人士指出，美國中央情報局（CIA）本月稍早對委內瑞拉沿岸一處港口設施發動無人機襲擊，這不僅是首次已知美國對委國境內陸地目標動武，也讓美委原本就緊張的關係變得更加緊繃。

美國總統川普承認對委國境內目標進行打擊。（圖／翻攝自X平台 @ElectionWiz）

川普認打擊委國陸地目標

報導提到，這次無人機空襲鎖定的是委內瑞拉沿海一座碼頭。美方認定，該設施被當地黑幫組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）用來存放毒品，並將毒品轉運上船，運往其他地區。知情人士透露，空襲發生時現場並無人員，因此沒有造成任何傷亡；美軍特種作戰部隊則提供情報支援，顯示美方在該地區仍持續介入。

美國總統川普29日在佛州海湖莊園接待以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，再度提及此事，直言「在他們裝載毒品船隻的碼頭區發生了重大爆炸，那個地方已經不存在了」。

不過，川普拒絕說明究竟是由美軍還是CIA執行攻擊，僅表示「我很清楚是誰做的，但我不想說」。

數月來持續加大對馬杜洛壓力

美國官員私下指出，這次行動可能進一步升高美國與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之間的緊張關係。川普政府近來不斷加大對馬杜洛的壓力，包括在加勒比海與東太平洋部署更多軍力、查扣受制裁的石油油輪，並摧毀被指涉及毒品走私的船隻。

美國南方司令部（U.S. Southern Command）表示，自今年9月以來，相關行動已摧毀至少30艘疑似運毒船隻，造成至少107人死亡。《華盛頓郵報》29日報導指出，過去美軍僅有法律授權在公海對疑似毒品走私船隻採取行動；但川普政府於今年稍早擴大了CIA在拉丁美洲的行動權限，涵蓋委內瑞拉境內，為此次行動鋪路。

一名知情人士形容，這次空襲在戰術上確實成功摧毀設施與船隻，但象徵意義大於實質影響，因為該碼頭只是眾多走私港口之一。對於整體戰略，美國官員公開與私下都已表態，將比照全球反恐戰爭的模式，持續鎖定毒品走私組織。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前更強調美國將以精準與科技手段進行打擊。

不過，川普政府的做法也引發一連串法律與政治爭議。美國國內已有法官與跨黨派國會議員質疑，政府是否具備足夠法律依據，在境外發動這類攻擊。

