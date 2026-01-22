川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任

川普總統想要開除聯準會理事麗莎庫克的職務，但最高法院傾向庫克可以留任。（路透）

最高法院21日審理川普總統試圖解雇聯準會理事庫克（Lisa Cook）案，九名大法官至少有六位對川普意圖開除庫克的作法表示懷疑，強調聯準會不受政治壓力的重要性。情勢似乎傾向讓庫克繼續留任。意圖奪取央行控制權的川普，能否改寫聯準會歷史、解雇現任理事，已被打上大問號。

川普指控庫克涉嫌犯下房貸詐欺，去年宣布開除庫克，但庫克否認有任何不當行為，也未被控罪。聯準會112年歷史中，沒有任何總統解雇過在任理事；聯準會組織結構旨在獨立運作，不受日常政治影響。川普批評者認為，他試圖解雇庫克的真正動機，是想控制美國利率政策。

卡瓦諾：開除庫克削弱聯準會獨立

由川普任命的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在近兩小時的言詞辯論過程中表示，倘若允許總統解雇庫克，「就算聯準會的獨立性不被徹底摧毀，也會被削弱」。他還提到，若換黨執政，「所有現任官員都可能因故被解職，屆時我們將真正進入『隨意解雇』的時代」。

司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)在法庭上辯稱，川普並未聲稱他可以隨意解雇聯準會理事，而是庫克涉嫌犯下房貸詐欺，因此主張毋須給予庫克申辯機會，即可逕行將她解雇。此說法遭到大法官們強烈懷疑。

艾里托：解雇庫克 處理非常草率

保守派大法官艾里托(Samuel Anthony Alito Jr)質疑訴訟程序倉促進行，「沒有任何法院調查過這些（詐欺指控）事實」，他還形容川普試圖解雇庫克一事「處理得非常草率」。

最高法院對川普試圖罷免庫克的行動抱持懷疑態度，對其保守派多數而言是一項轉變；在近幾個月中，法院大多允許總統迅速解雇行政部門中其他歷來具有高度獨立性的機構成員。

然而，即便在那些裁決中，最高法院也已表明其認為聯準會在政府體系中具獨特地位。大法官21日聽審時再次重申了這一觀點，表示金融市場與公眾需要對聯準會的決策抱持信心。

同樣由川普任命的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）指出，聯準會獨立性若受到威脅，可能會帶來潛在經濟後果，這些後果也可能影響社會大眾對庫克案結果的關注。

羅伯茲：應直接做出更持久裁決

首席大法官羅伯茲（John Roberts）似乎也質疑川普的作法，並認為將案件發回下級法院重審可能毫無意義，不如直接做出更持久的裁決。

庫克和聯準會主席鮑爾 全程旁聽

這場聽審法庭座無虛席，庫克和聯準會主席鮑爾（Jerome Powell ）全程旁聽。辯論結束後，在案件審理期間持續留任原職的庫克發表聲明指出，「只要我還在聯準會任職，就會秉持政治獨立原則，為美國人民服務。」

