川普關稅上路8個月台灣23%商品遭課稅 貿易夥伴中最低

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普4月以國家緊急狀態為由，對各國開徵關稅。美國媒體今天披露，川普關稅上路以來，因特定商品豁免條款、與盟友達成的貿易協議，加上進口關稅重疊，已有逾五成國外進口商品躲過這波關稅，其中台灣僅23%商品遭課稅。

美國政治媒體Politico根據去年進口數據分析指出，目前約有1.6兆美元的年度進口額受到川普關稅影響，但同時也有至少1.7兆美元的進口商品，因為免稅或適用其他關稅而被排除在外。

報導中表示，白宮9月宣布豁免數百項商品關稅，其中包括關鍵礦物與工業材料，年度進口額近2800億美元。接著11月又豁免牛肉、咖啡與香蕉等以農產品為主的進口，年度進口額達2520億美元。

數以千計的進口商品關稅豁免，恐削弱川普為了保護美國製造業，削減貿易逆差，並為施政籌措新財源等目標的努力。

報導中表示，除對等關稅的豁免外，還有逾3000億美元的進口額，因近月達成貿易協議而免除關稅，包括與歐盟、英國、日本，以及近期的馬來西亞、柬埔寨與巴西。與巴西的協議更移除了多項原本累計高達50%的關稅，使該國約2/3進口免於緊急關稅。

根據Politico的分析，美國自台灣進口商品中僅23%被徵收緊急關稅，在華府主要貿易夥伴中最低，同時42%商品獲得豁免關稅，另有35%適用1962年貿易擴張法第232條款。但美方目前尚未根據232條款對台灣半導體課徵關稅。

相較之下，日本與韓國則分別有26%與28%商品遭課緊急關稅。歐洲聯盟與英國為36%和32%。至於自中國、越南、印度與加拿大進口商品則被課稅超過50%。

美國最高法院目前仍在審理美國總統川普動用緊急權力課徵對等關稅是否合法。美國國際貿易法院已於今年5月裁定川普動用緊急權力不合法，上訴法院則於8月維持判決。

美國最高法院11月5日的言詞辯論中，多名大法官對1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）是否授權總統課徵關稅表示質疑，因為徵稅權在憲法上屬於國會。（編譯：劉淑琴）1141216