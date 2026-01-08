川普關稅並未引爆通膨，經濟學教科書都該撕掉了？兩篇最新研究揭示被忽略的代價

在美國關稅水準升至近一個世紀新高之際，市場原本預期通膨將失控飆升，但實際結果卻遠比想像溫和。根據兩篇最新經濟研究，這樣的發展並非偶然，而是早有歷史線索可循。

關稅不一定推升物價，歷史數據給出「反直覺」答案

舊金山聯邦準備銀行的經濟學家檢視1886年至2017年的長期數據後發現，過去多數關稅上調，並未導致通膨加速，反而往往拖慢物價上漲速度。研究指出，每提高1個百分點的關稅，通膨率平均反而下降0.6個百分點。

另一篇由西北大學學者完成、涵蓋1840年至2024年的研究則得出略有不同的結論：關稅上調後，通膨確實略為走高，但幅度相當有限。原因在於，進口成本上升的同時，需求同步降溫，抵銷了價格壓力。

通膨沒失控的背後，是經濟正在受傷

這兩篇研究的共通點在於：關稅雖未引爆通膨，但對經濟成長的傷害卻相當明確。關稅衝擊往往伴隨失業率上升與需求疲弱，企業投資與消費信心因此承壓，進而抑制價格上漲。

當美國總統川普去年宣布大規模關稅措施時，主流預測認為通膨將急升、美元走強，經濟成長明顯放緩。但實際情況是，通膨自4月以來雖然持續高於聯準會2%的目標，卻未出現失控走勢；就業成長趨緩、失業率小幅上升，但整體經濟仍維持運轉，政府宣稱的製造業復興也還未成形。

多倫多大學經濟學家Jonathan Ostry直言，「主流經濟學在這件事上，確實需要給出一些交代。」

《華爾街日報》原文：關稅是否引發通脹？新研究給出令人驚訝的答案​



理論與現實的落差，關鍵在需求面

經濟學基本理論認為，提高關稅會推升進口商品價格，帶來一次性的通膨上升。然而，歷史經驗顯示，關稅同時製造高度不確定性，企業與消費者轉趨保守，需求下滑反而成為主導力量。

近期數據也開始反映這種壓力，自從去年關稅生效後，美國整體成長仍算穩健，但疲態逐漸浮現：新增聘僱幾乎停滯，促使聯準會在下半年三度降息，12月製造業活動指數更跌至14個月低點。

部分經濟學家認為，關稅對於通膨的影響可能只是延後顯現，企業仍可能逐步轉嫁成本；但也有研究指出，企業實際承擔的關稅稅率，遠低於官方公布的數字。

哈佛大學與芝加哥大學的一篇工作論文發現，截至9月底，實際平均關稅率為14.1%，明顯低於27.4%的表面水準，主因在於豁免與制度漏洞。

歷史不保證重演，但警訊已經浮現

「今天的世界已經不同了。」Ostry提醒，過去經驗顯示關稅未必引爆通膨，並不代表這次必然重演。上一次美國進口關稅達到目前水準，已是1930年代的事了，當時仍處於金本位制度，曼哈頓遍佈工廠。

通膨沒有如預期暴衝，或許是一項好消息，但代價也正悄悄反映在成長動能與信心的裂縫之中。



本文為風傳媒特邀導讀人金牛幫幫忙撰寫，請點此訂閱：風傳媒・華爾街日報VVIP，風傳媒會員獨享全球最低優惠價，暢讀中英日文全版本之華爾街日報，洞悉國際政經最前沿。

責任編輯／林彥呈

