川普關稅也難救！美預算赤字續升 2030美債GDP佔比恐創新高

無黨派監督機構「美國國會預算處」週三（2/11）預測，美國2026財政年度的預算赤字將小幅攀升至1.853兆美元，顯示在經濟增長微弱的背景下，總統川普的經濟政策整體上正在惡化國家財政狀況。

路透社報導，美國國會預算處（CBO）指出，作為川普（Donald Trump）上台後的首個完整財政年度，2026財年的預算赤字將佔國內生產毛額（GDP）約5.8%，總額則與2025財政年度的1.775兆美元水準相近。

然而，美國未來10年的預算赤字佔GDP比例平均將達6.1%，2036財政年度更將攀升至6.7%，遠遠高於美國財政部長貝森特（Scott Bessent）所提將赤字降至經濟產出約3%的目標。

CBO主任史威格（Phillip Swagel）在聲明中指出：「在10年預算期內，（美國）失業率預計將持續低於5%，這種持續性巨額赤字在歷史上實屬罕見。」

CBO指出，川普的「又大又美」預算案（One Big Beautiful Bill）延長了2017年的減稅措施，並大幅削減醫療補助等社會福利支出，將提振今年的消費支出與私人投資。該法案將在10年預算期內使美國赤字增加4.7兆美元，移民減少更將推升赤字達5000億美元。

CBO還表示，川普關稅政策帶來的額外收入將使赤字減少約3兆美元，其中包含經濟效益和減少債務支付等因素。

然而，預測也顯示，透過削減可支配支出將帶來一定的赤字減少，但與不斷膨脹的聯邦債務淨利息成本相比，簡直微不足道。CBO指出，嬰兒潮世代老化所引發的健保與社保支出攀升，也是赤字攀升的主要推手。

而美國公共債務的總額，預計將在2036年攀升至56.152兆美元，相當於GDP的120%，而2025財政年度僅為30.172兆美元，佔GDP比重為99%。到了2030財政年度，美國債務佔GDP比例恐將超越1946年因二戰債務推升的106%歷史高點。

對於這項預測結果，白宮發言人德賽（Kush Desai）以2025年美國GDP增速超越CBO預測為例，回應稱該機構經常低估經濟成長，並強調川普的經濟政策將縮減赤字、帶動經濟，會降低而非推升赤字佔GDP的比例。

