川普關稅出包？美媒揭「巨大漏洞」 台灣42％商品全躲過

美國總統川普（Donald Trump）今年4月宣布對幾乎所有國家實施對等關稅，稱此舉可修復「不公平貿易」、振興美國經濟。不過，美媒《POLITICO》揭露，8個月過去，這項政策已出現巨大漏洞，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣出口到美國的商品，有42％獲得對等關稅豁免。

根據美國政治新聞媒體《POLITICO》報導，川普的全面關稅政策已出現巨大漏洞，許多商品因為特定豁免、與盟友簽署貿易協定，以及各項產品適用不同類別關稅，導致美國逾半數進口逃過川普的對等關稅。

報導指出，以去年的進口數據分析推算，美國全年進口額至少約有1.7兆美元完全沒被新關稅波及，原因是獲准免稅或適用其他關稅類別，只有約1.6兆美元真的被課稅。專家分析，這麼多豁免其實會削弱川普想拚美國製造、縮減貿易逆差和籌政策資金的目標。

台灣出口到美國的商品，只有23%被課徵對等關稅，是美國主要夥伴中最低，而約有42%商品因雙邊協議獲豁免，目前這一類豁免商品包括電子產品、半導體和某些農產品，還有35%則適用於美國《貿易擴張法》第232條，但目前美國還沒針對台灣半導體開徵關稅。

此外，日韓被課到關稅的比例也都不到3成，日本是26%，韓國則是28%，歐盟和英國則分別為36%與32%，相較之下，加拿大、越南、印度、中國都有超過一半商品得繳納新關稅。

白宮方面，9月豁免了關鍵礦物和工業原料等數百種商品，總值逼近2800億美元。緊接著在11月，川普政府又豁免價值2520億美元的農產品，包括牛肉、咖啡和香蕉等，外界質疑，這可能是想壓低食品價格、挽回選民，不過白宮強調，這波豁免是在9月命令首次提出，並非政治操作。

