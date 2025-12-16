川普關稅出現「大漏洞」 台灣42%商品躲過一劫

據美國政治新聞網站「POLITICO」報導，美國的主要貿易夥伴中，台灣有42％的商品，竟然沒被課到關稅。

據美國政治新聞網站「POLITICO」報導，美國總統川普的關稅政策，出現「重大缺口」，至少有價值1.7兆美元的進口商品，被排除在外，而台灣約有42%的商品，沒被課到稅，真正被課稅的商品，只有23%。（葉柏毅報導）

報導說，川普的許多關稅，因為特定豁免、與盟友簽署貿易協定、還有各種關稅法源重疊，讓川普的全面性關稅政策，出現了不少「漏洞」。

報導分析說，依川普的關稅政策，每年約有1.6兆美元，合台幣約49.82兆的進口商品，需要繳納關稅，而至少有1.7兆美元的商品則被排除在外，原因可能是這些商品本身免稅，或已經繳納其他關稅。數千種商品的豁免，可能會削弱川普保護美國製造業，縮小貿易逆差，以及增加財政收入，以拉抬內需的努力。

報導並指出，台灣出口到美國的商品，只有23%，真的被加徵緊急關稅，是美國主要貿易夥伴中，比例最低的；而有約42%的商品，因為雙邊協議獲得豁免；還有35%則屬於「貿易擴張法」的「232條款」，但目前美國還沒有針對台灣半導體，課徵相關關稅。

統計也指出，在川普2.0上台之後，關稅被課最重的國家是加拿大，高達62%。