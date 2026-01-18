川普關稅判決下周公布 白宮備案：徵10%應急

(本報綜合報導)美國最高法院最快將於20日針對總統川普（Donald Trump）的關稅政策做出裁決。白宮國家經濟委員會主任哈塞特16日透露，川普已經準備好一套「非常紮實的備案」，若最高法院判決關稅違憲，白宮將立即對全球進口商品徵收10%的全面性關稅，作為過渡期的緊急措施。



依照最高法院的議程，雖然官方不會預先公布具體裁決日期，但外界普遍預期關稅案最快可能在20日出爐。目前大法官們正針對川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國、墨西哥、加拿大及全球各國徵收廣泛關稅的合法性進行審理。



川普對此判決高度關切，多次警告若最高法院推翻關稅，將對美國經濟造成生存威脅，甚至聲稱美國經濟將會因此「完蛋」。儘管大法官在去年11月的辯論中對行政權擴張表示懷疑，但哈塞特（Kevin Hassett）受訪時仍強調，行政體系「非常有信心」法院會站在政府這一邊。



哈塞特坦言，如果現行關稅被判無效，白宮會立刻啟動備案。川普預計將根據1974年《貿易法》（Trade Act of 1974）第122條，立即徵收10%的關稅，以填補《國際緊急經濟權力法》失效後的缺口。



該法條允許總統在面臨貿易失衡時，有權在150天內徵收最高15%的關稅。哈塞特指出，雖然川普最終屬意針對特定產業或國家課徵長期關稅，但因相關法律程序執行費時，這項10%的全面關稅將成為現階段的「應急墊檔」措施。