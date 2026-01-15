川普關稅判決又延對台灣有利？邱毅剖析大法官膠著點：按法理會「這麼判」

台美關稅談判邁入最後階段，行政院副院長鄭麗君再度率團訪美，進行最新一輪的實體磋商，美國最高法院對美國總統川普（Donald Trump）大規模課徵全球關稅措施的合法性問題，裁決一延再延，外界對美國時間14日結果出爐的預期落空；與此同時，看似老神在在的川普，簽署最新總統令，針對對輝達（Nvidia）「‌H200」等特定先進運算晶片課徵25%進口關稅，再度引發關注。對此，前立委邱毅今（15）日在臉書指出，最高法院讓很多人失望了，而延遲的理由很可能就是大法官們內心仍在交戰。

針對川普動用緊急權力，幾乎對美國所有貿易夥伴都徵收「對等」關稅，美國最高法院在2025年11月5進行辯論，爭點即為川普所援引的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。外電報導顯示，美國最高法院最新公布3項裁定，但仍未針對川普的全球關稅措施合法性作出裁決。另據《中央社》報導，彭博經濟亞太地緣經濟資深分析師法拉爾（Adam Farrar）公開表示，他不認為，最高法院的裁決會對整體關稅稅率產生重大影響，而川普政府很可能改用1974年貿易法第122條，並啟動301條款調查。

台灣關稅15%拍板？談判小組再赴美磋商

台灣關稅，紐約時報（New York Times）報導引述消息人士說法揭露，川普政府將與台灣達成貿易協議，台灣關稅將降至15%，但台積電將加碼在亞利桑那州投資興建至少5座半導體廠；而後，行政院政院經貿工作小組今上午證實，由鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮帶領的談判團隊，已與14日晚間赴美與美方進行第六輪實體磋商。邱毅則表示，最高法院讓很多人失望了，對川普全面課徵關稅是否違法的「終極判決」，可能要等到下周了；他認為，按法理判斷，大法官應會判定違法，川普必須取消關稅政策，並退還所收到的稅款。

邱毅進一步說，然而，這樣一來對美國經濟的衝擊就大了，對川普的負面傷害也更大。他分析，美國最高法院的9位法官，雖多數是川普提名，但有進步派，也有保守派，雖都是政治型法官，但仍得愛惜羽毛，不能指鹿為馬，硬說川普的全面關稅合法，此次大法官遲遲下不了決定，他認為就是神魔交戰的內心翻騰。邱毅也提到，台灣近日還在吵對等關稅會由20%降到15%、要付出什麼代價、台積電要投資幾個廠、要多少額外的投資，倘若川普關稅違法，這些困擾就會減少，因此對於美國的索求應該拖著，等待最高法院的判決再定奪。

