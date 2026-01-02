川普關稅又變 為何義大利人表示開心

美國總統川普於跨年夜簽署最新公告，決定將原訂於2026年1月1日生效的部分進口商品關稅調漲措施延後一年實施，涵蓋軟墊家具、廚具櫃與浴室櫃等品項。白宮說明，此一調整主因在於相關貿易談判仍在進行中，政府希望保留談判空間。



根據這項於2025年12月31日簽署的命令，美國將維持今年9月已對相關商品課徵的25%關稅，但原本計畫進一步調高的稅率暫緩上路。其中，軟墊家具原擬調高至30%，廚具櫃與浴室櫃則規劃提高至50%，如今全數延後一年再行評估。這些措施原本被視為川普政府因應貿易失衡、對進口商品施加更大壓力的關鍵一環。

在食品關稅政策出現明顯轉向



川普過去曾公開表示，對家具類產品加徵關稅的目的在於「強化美國產業並保護國家安全」，藉此降低對海外供應鏈的依賴。然而，這次延後執行也再次凸顯其關稅政策的高度彈性。自2025年重返白宮以來，川普多次在未事先預告的情況下宣布新一輪關稅措施，隨後又因談判或政治考量突然暫緩或撤回，引發市場高度關注。

除了家具與櫥櫃類產品，川普政府在食品關稅政策上同樣出現明顯轉向。美方近期釋出訊號，可能放棄對義大利麵食產品課徵高額關稅的計畫。該案原先評估的關稅水準最高可能達107%，引發歐洲食品產業與義大利政府的強烈反彈。

美國此前曾警告，將對義大利麵食製造商祭出重稅，理由是美國商務部啟動一項被形容為例行性的審查程序，並接獲指控稱部分業者以低於市價的方式在美國銷售產品，對本地製造商構成不公平競爭。相關制裁的最終決定原定於2026年1月2日公布，同時保留延期的彈性空間。

不過，商務部於2025年12月31日發布最新說明，指出在重新審查後，認定義大利麵食製造商已針對多項疑慮作出改善，擬適用的關稅稅率將大幅下修至2.26%至13.89%之間。商務部並將最終裁定日期延後至2026年3月12日。

義大利團體公開表示歡迎



這項發展獲得義大利農業與食品產業團體的正面回應。義大利農業遊說團體Coldiretti以及食品產業協會Filiera Italia均公開表示歡迎，兩個團體此前曾強烈反對高額關稅方案，並呼籲義大利政府積極介入與美方協調。

上述團體指出，若原先提議的關稅付諸實施，美國消費者一盤義大利麵的成本恐將增加一倍，不僅削弱消費意願，也「為仿義大利風格的產品打開大門，反而懲罰了真正義大利製造的道地品質」。他們並強調，義大利麵食產業對美出口規模龐大，2024年義大利對美國的麵食出口總額達6.71億歐元，約合7.87億美元。

Coldiretti與Filiera Italia在聯合聲明中表示，未來將持續捍衛義大利高品質麵食在美國市場的地位，並透過國際媒體宣傳與產業合作，支持義大利食品出口，確保相關產品在全球市場上的競爭力不受關稅政策劇烈波動影響。



