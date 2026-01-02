川普關稅又退縮！義大利麵92%稅率下調至個位數

美國將調降對義大利麵的額外課徵關稅稅率。路透社



美國川普政府在關稅措施上又出現退讓。美國原本揚言要對13間義大利麵業者課徵額外92%關稅，但義大利外交部週四（1/1）宣布，美國已決定大幅下調稅率。

去年10月，美國指控13間義大利麵業者涉嫌低價傾銷，揚言要額外課徵進口關稅。除了原本對歐盟進口商品的15%稅率外，這13間義大利麵產品要被額外課徵92%關稅。

其中兩間品牌、La Molisana和Garofalo特別被點名以過低價格傾銷美國市場。

經過數月調查協商後，美國商務部一名官員表示，義大利麵業者和進口商已經澄清有關疑慮，並決定調降稅率。

根據義大利外交部週四發布的聲明，銷往美國的La Molisana義大利麵將被額外課徵2.26%關稅，而Garofalo則得加徵13.98%稅率。其餘11間業者則會被額外課徵9.09%關稅。

聲明中說：「重新計算後的稅率顯示，美方已經收到我方企業具有建設性的合作意願。」

美國商務部則透過電郵回應路透社置評要求表示，課徵關稅的評估過程「公正透明」。一名不具名商務部官員說：「我方評估，義大利麵業者已經解決許多商務部最初提出的疑慮。商務部會持續與相關業者皆竊，並在做出最後決策前聽取各方資訊。」

美國商務部將於3月12日公布最終決定，但此期限仍可能延長60天。在決策公布前，進口義大利麵仍適用於目前稅率。

根據義大利官方數據，該國2024年出口價值逾40億歐元義大利麵，銷往美國市場的產品價值約8億美元。

