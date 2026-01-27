川普關稅反覆不一 這兩檔跌下去反而更香！

財經中心／余國棟報導

美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。（圖／翻攝自TSMC官方YT）

儘管這次川普歐洲關稅議題很快落幕，但很快又對南韓加徵關稅，國泰投信表示，AI成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點，觀察甫於(20)日除息的美國科技型ETF 00830，以及台灣科技市值型ETF 00881，除息當日兩檔都爆大量，延續除息前熱絡買氣。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家在法說會上強調AI真實性，並釋出今（2026）年資本支出計劃高達560億美元，大幅超出市場預期，消除市場對於AI泡沫的疑慮，並重新確立AI基礎建設長線多頭趨勢，激勵半導體設備廠艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）及高頻寬記憶體龍頭美光（Micron）大漲。此外，近日美國揚言將對記憶體課徵100%關稅，不只讓記憶體類股再噴出，連帶拖累半導體設備股，但觀察跌勢卻快速收斂，主因過去川普TACO紀錄，市場記憶猶新，加上半導體設備市場剛需無法撼動，未來回彈動能十足。

廣告 廣告

美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。00830追蹤美國費城半導體指數，布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括上述提及之台積電ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及民眾耳熟能詳的輝達、AMD、博通皆為其成分股，隨著AI應用快速擴散、半導體產業鏈持續分工深化，想要個別選股投資將變得更為艱難。

Bloomberg數據更指出，00830追蹤的費城半導體指數近20年來含息報酬率1,881.9%，遠勝美股其他三大指數，也就是說20年投入100萬的話，資產可望翻近20倍，相當驚人。另一檔同為國泰投信旗下的科技型ETF 00881，主打台灣大型科技龍頭股，不僅掌握台積電與聯發科等半導體巨頭，也涵蓋鴻海、台達電、台光電、奇鋐與智邦等AI組裝與關鍵零組件，七大龍頭科技占比近七成。單年度漲幅高達39.2%， 在台股漲升與產業成長的雙重利多下，未來的表現空間值得市場期待。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美超級財報週點火！標普連四紅直逼7000點 日韓股卻先回檔

台股盤前／美股財報、Fed利率雙引爆 美股再收紅台股今早續拚創高

記憶體權重3成太犯規！它一躍成績效王 現在追會不會太晚

台積電一句話點醒市場 聰明錢已偷偷轉向這族群！

