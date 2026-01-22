川普關稅反覆也不怕！AI基本面撐盤 科技型ETF拉回成甜蜜點

【記者呂承哲／台北報導】川普關稅議題再度干擾市場情緒，台股雖一度受到影響下挫，但是週四（22日）收漲499點快速回神，資產管理龍頭國泰投信表示，儘管關稅話題短期內快速落幕，但未來仍可能反覆出現，不過AI成長動能與台股基本面並未改變，震盪拉回反而是長線投資人逢低布局的機會，特別是本週剛完成除息的ETF，更具備價格優勢。

國泰投信表示，週二（20日）完成除息的美國科技型ETF與台灣科技市值型ETF，市場買氣明顯回溫，包括國泰費城半導體（00830）與國泰台灣科技龍頭（00881），除息當日成交量雙雙突破6萬張，顯示資金並未因短線利空退場，反而趁拉回積極承接。

00830基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家日前於法說會中再度強調AI需求的真實性，並宣布2026年資本支出高達560億美元，遠高於市場原先預期，有效消除AI泡沫疑慮，並重新確認AI基礎建設的長線多頭趨勢。相關利多也帶動半導體設備與記憶體族群表現，包括艾司摩爾、應用材料及美光等指標股。

李翰林指出，近期美國再度揚言對記憶體課徵高關稅，短線雖一度引發半導體設備股修正，但跌勢迅速收斂，顯示市場已逐漸習慣川普政策反覆的「TACO」模式，加上先進製程與設備需求具剛性，長期基本面難以動搖，後續反彈動能仍值得期待。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊認為，美股即將進入財報季高峰，市場焦點將由總體經濟轉向企業獲利表現，而台積電最新展望也顯示，AI基礎建設週期可望延續至2026年甚至更久，半導體、記憶體、散熱與先進封裝等AI硬體供應鏈，仍是未來市場主軸。

00830追蹤費城半導體指數，涵蓋美國掛牌的全球半導體上、中、下游龍頭，包括台積電ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及輝達、AMD與博通等指標企業。國泰投信指出，隨著AI應用快速擴散、產業分工日益複雜，單一選股難度提高，透過ETF可更有效掌握整體產業成長動能。

從價格面來看，00830除息後股價自近65元回落至55.25元（1/21），評價明顯修正。根據Bloomberg統計，費城半導體指數近20年含息報酬率高達1,881.9%，長期投資效益亮眼。

00881則聚焦台灣大型科技龍頭，成分涵蓋台積電、聯發科、鴻海、台達電、台光電、奇鋐與智邦等AI組裝與關鍵零組件，七大科技權值股占比近七成。00881同樣於本週完成除息，最新收盤價33.06元，去年在台灣一般型ETF中繳出39.2%的亮眼漲幅，在台股與AI產業雙重支撐下，後續表現仍具想像空間。

