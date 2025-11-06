川普關稅受挑戰！連保守派大法官都質疑權力濫用 白宮：我們有備案
國際中心／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）實施對等關稅，對全球加徵稅金後，引發爭議，也遭到多家企業提告。美國最高法院5日日舉行聽證會，展開2個半小時的激辯。多數大法官（保守派占多數）都對川普政府課關稅的理由持懷疑態度。根據美媒預測，最終裁決可能在未來幾周或幾個月內就會出爐。
川普先前主張關稅是為了讓美國製造業復甦，同時也修正貿易失衡。BBC報導指，川普的對等關稅措施正受到多家小企業，以及部分州政府的挑戰，他們認為川普政府課徵關稅時，已超越其法律授權。
保守派佔多數的大法官
美國最高法院目前為6比3的保守派多數構成，通常對重大案件的裁決需耗時數月，但外界預期此案將加速審理。這也是川普政府擴張總統權力企圖，面臨的首次重大司法考驗。
由川普任命的48歲大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）開庭時就問：「那麼，您的意思是每個國家都必須被課關稅，因為它們威脅到美國的國防與產業基礎嗎？像是西班牙？法國？」她還提問：「我可以理解針對某些國家，但請解釋為什麼這麼多國家都被納入互惠關稅政策？」
報導指，因為這次關稅金額高達數十億美元，若川普政府敗訴，美國可能必須退還已徵收的部分關稅，巴瑞特指出這可能會變成「一團混亂」。
白宮派誰來應戰？
白宮此次派出財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出庭辯論，並表示若最高法院判決不利，將改採其他法律途徑課稅。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在聽證前表示：「白宮永遠都有備案。」
川普在聽證後接受福斯新聞訪問時表示，他認為當天的辯論「進行得很好」。他補充，如果政府敗訴，「對國家將是毀滅性的」，並稱此案是「美國史上最重要的案件之一」。
爭論焦點：什麼是「國家毀滅級」的危機
此案核心是1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），該法授權總統在緊急狀況下「規範」貿易。
川普今年2月便首次援引 IEEPA，對中國、墨西哥與加拿大商品徵稅，理由是這些國家的毒品走私構成緊急威脅。4月，他再度用這條法，對全球幾乎所有國家商品徵收10%至50%不等的關稅，理由是美國的貿易逆差構成「驚人且異常的威脅」。
這些關稅已在夏季陸續生效，同時美國也在與各國協商「新協議」。
川普政府主張，「規範」貿易的權力包含「課徵關稅」的權力，而當前美國面臨「國家毀滅、不可持續」的危機，因此總統採取緊急行動是必要的。
而代表政府辯護的檢察總長索爾（John Sauer）警告，若法院判決川普的關稅權力違法，將使美國面臨「殘酷的貿易報復」並造成「災難性的經濟與國安後果」。
川普是否濫用權力？
BBC報導指，大法官們的提問顯示，他們正在權衡如果支持川普政府，未來可能造成的權力濫用後果。
首席大法官羅伯茲（John Roberts）指出：「這樣的理由實際上讓總統有權對任何國家的任何產品，在任何時間、以任何比率徵收關稅。」
根據美國憲法，課稅權屬於國會，而法院過去也一再限制行政部門接手此權限的程度。
保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）則質問道：「若我們支持川普，那國會是不是可以乾脆把全部的外貿監管責任都交給總統？」他補充自己「難以認同」索爾的論點，並追問「那總統是否可以宣稱氣候變遷是一種異常威脅，然後對汽油車與汽車零件課徵50%關稅？」
挑戰方的律師們則表示，IEEPA中並未提及「關稅」一詞，國會也從未打算授權總統「無限期廢除」既有的貿易協定與關稅制度。
關稅等於稅收？
代表企業方的卡提亞（Neal Katyal）辯稱，該法確實允許總統採取禁運或配額等措施，但課徵能產生稅收的關稅已超出法律授權範圍。
大法官們對是否退稅，或總統的緊急宣告是否合理等問題著墨不多，焦點集中在IEEPA的條文與立法背景。因為歷任總統雖過去多次以該法實施制裁，但川普是第一位用它來課關稅的。
索爾敦促大法官把關稅視為該法賦予總統其他權力的「自然延伸」，而非稅收措施，「我必須再三強調，這是調控性的關稅，不是稅收。」
索爾還辯稱，提高收入只是「附帶結果」，儘管川普常常對外炫耀關稅為政府帶來的收入。
然而，關稅與稅收的區別似乎成為多位大法官的關鍵疑點。
大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）直言：「你想說關稅不是稅，但它本質上就是稅。」
