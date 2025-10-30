川普關稅受挫！美參院推翻川普對巴西關稅 麥康諾倒戈批貿易戰「弊大於利」

參院共和黨領袖米奇·麥康諾（Mitch McConnell）在投票前公開表示，他將支持終止川普關稅權限的決議案。 圖：翻攝自 X Republicans against Trum

[Newtalk新聞] 美國參議院於 28 日通過一項法案，決議終止總統川普於 7 月宣布的「國家緊急狀態」，並撤銷對巴西加徵的 50% 關稅。該法案仍須眾議院審議及川普簽署方能生效，但預料在共和黨主導的眾院將遭擱置。

川普今年 7 月以巴西政府「近期的政策舉措構成不尋常且重大威脅」為由，宣布進入國家緊急狀態，隨後對巴西商品加徵 50% 關稅，引發國際社會與國內政壇的爭議。

美國國會山莊。 圖 : 翻攝自IC Photo

此次表決結果為 52 票贊成、 48 票反對。包括參院共和黨領袖米奇·麥康諾（Mitch McConnell）、蘭德·保羅（Rand Paul）、湯姆·蒂利斯（Thom Tillis）、蘇珊·柯林斯（Susan Collins）及麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）在內的 5 名共和黨議員倒戈，與民主黨人共同支持終止緊急狀態。英國《衛報》形容這是一次罕見的跨黨派譴責行動。

廣告 廣告

麥康諾在投票前公開表示，他將支持終止川普關稅權限的決議案。他批評貿易戰對經濟的傷害早有歷史教訓：「貿易戰帶來的經濟損害不是歷史的例外，而是規則本身。無論怎麼曲解雷根主義，也無法否認這一點。」他並強調：「本週我將投票支持結束緊急關稅權限的決議案。」

安大略省省長道格．福特（Douglas Robert Ford Jr.）早在今年一月就警告，加拿大必須對美國關稅採取「一美元換一美元」的反制措施。 圖：翻攝自維基百科

不過，該法案的通過恐仍僅具象徵意義，由共和黨掌控的眾議院預計不會推進此案。今年 4 月，參院也曾通過終止川普對加拿大徵收關稅的法案（以 50 票對 46 票通過），當時亦有 4 名共和黨議員倒戈，但最終同樣遭眾院否決。

另一方面，川普近期在國內亦面臨民意壓力。根據雅虎（Yahoo）與 YouGov 最新民調，高達 61% 的美國民眾不贊成川普耗資 3 億美元興建白宮宴會廳的計畫，僅有 25% 的人表示支持。此外，美國最高法院預定下週開庭，審理川普是否濫用《緊急狀態法》以實施對等關稅。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中美關係川習會破冰! 川普稱習近平「老朋友」 將與中建立長期良好關係

美軍怕了! 部署委內瑞拉外海8美艦紛紛緊急撤離 因這「龐大力量」來了…..