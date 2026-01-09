川普關稅合法判決開獎前夕 路透列曝險「最高國家和產業」

美國最高法院預計將在今（9）天就川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性做出判決。

美國總統川普關稅政策衝擊全球經濟，美國最高法院預期會在今（9）日就川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性做出判決，路透報導整理受到川普關稅影響的國家和產業，台灣名列其中，被課的稅率為20%。

路透報導分析，如果川普輸了這場官司，美國政府可能會被要求返還進口商已經支付的稅金，合計約達1500億美元。但一些公司認為，即使判決川普關稅無效，想讓川普把錢退回來，恐將相當困難。川普關稅的訴訟將會是最高法院今天會做出判決的一批案件之一，但法院並沒有確切說明會判決哪些案件。

川普是首位引用IEEPA來對外國課徵關稅的總統，先前使用IEEPA是對美國敵人實施制裁或凍結資產。川普根據IEEPA實施的關稅主要第一類是針對中國大陸、墨西哥和加拿大徵收與芬太尼有關的關稅；第二類是旨在縮小貿易逆差的廣泛對等關稅；第三類是出於非貿易的政治因素，對特定國家徵收的懲罰性關稅。

報導提到，台灣也受到IEEPA關稅影響，關稅稅率為20％。中國大陸和香港目前面臨10％關稅，主要受影響的產業包括消費電子產品、機械、醫療器材、化學品和玩具等。受影響公司包括聯想、蘋果等科技公司，好市多、沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨等零售商，以及富豪汽車等汽車製造商。

墨西哥和加拿大被課的川普關稅為25％，部份符合美墨加協定規範的商品則可豁免關稅。墨西哥主要受影響產業是汽車、汽車零組件、工業零件和消費品；在當地設廠的眾多車廠，像是福斯、福特和通用汽車等均受衝擊。加拿大則是金屬、能源產品和製成品曝險較高，受影響企業包括美國鋁業及鋼鐵生產商。

印度一些關鍵出口產品輸美關稅稅率高達50％，主要受影響產業為藥品、精煉燃料、特殊化學品、珠寶、農產品、汽車零件、玩具，企業則包括太陽製藥、與信實集團有關的出口商，以及美泰兒、孩之寶等玩具大廠。

印度以外的南亞國家，例如孟加拉、斯里蘭卡和巴基斯坦，曝險產業主要有服裝、紡織品和運動用品代工，受影響的企業包括時裝品牌H&M、Gap、愛迪達等。日本和南韓經貿易協商後關稅降至約15％，主要受影響產業包括汽車、機械、工業設備和消費品。受影響企業包括本田汽車、現代汽車和三星電子等。

經常被稱為「中國大陸+1」的東南亞國家，包括越南、泰國和印尼，面臨19到20％的對等關稅，成衣、製鞋、電子產品組裝、家具、家居用品和汽車零件是主要受影響產業，衝擊到Nike、豐田汽車、Lululemon等國際品牌。