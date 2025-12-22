川普關稅合法性受審 白宮經濟顧問：退稅將引發複雜行政難題

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日，美國最高法院正在審理美國關稅的法律挑戰，若決定取消川普政府的關稅，就得退還目前已徵收的金額，將成為行政部門一大挑戰。對此白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）週日（21日）表示，預期最高法院將會支持政府。

（圖／美聯社）

川普引用1977年頒布的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）宣告關稅措施，包含芬太尼關稅和解放日關稅。不過此措施卻引起逾越職權的疑慮。白宮官員已經擬定好判決不利的對策，但仍公開表示法院不太可能不支持政府。

哈塞特表示，若要退回關稅，進口商會先收到退款，再分發給受到影響的客戶，但行政操作複雜。哈塞特也提到，美國經濟提升，川普政府可能向美國民眾發放2,000美元退稅支票計畫的可能性。過去川普曾多次提到利用關稅所得之歲入，發放支票給民眾來緩解生活壓力，但國會共和黨議員並未全面支持。

自美國總統川普回鍋以來，關稅政策激起千層浪。外界原預期將推高美國物價，不過通膨並未如預期般失控。臉書粉專「IEObserve 國際經濟觀察」引用《Politico》報導分析，指出有過半的進口商品並未被課徵關稅，至少1.7兆美元進口商品，不是完全免稅就是採用其他稅率。

川普第一任期內的《美墨加協定》（USMCA）也讓約半數墨西哥和近四成加拿大進口商品免稅，至於與歐、英、日等國的貿易協議，讓3,000億美元進口商品免於關稅。白宮在9月豁免近2,800億美元關鍵礦物與工業原料；11月又豁免2,520億美元本土產量有限的農產品進口，包括牛肉、咖啡和香蕉等。

