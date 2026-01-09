川普關稅合法性將揭曉！路透盤點「最大受影響國」 台灣上榜

財經中心／倪譽瑋報導

川普對各國開出的關稅面臨訴訟，一些公司認為，即使判關稅不具合法性，想讓他把錢退回恐怕困難重重。（圖／翻攝自The White House）

先前美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球多國課徵高關稅，9日美國最高法院預計將針對他「關稅大刀」的合法性做出判決。《路透社》在宣判前，整理一些「受關稅影響最大的國家和產業」，除了被重課50％的印度、巴西，被課20％的台灣、15％的日韓也上榜。

美國將宣判川普關稅合法性 不排除吐回稅收

據外媒《路透社》報導，《IEEPA》實施的關稅主要分為三類，第一是「芬太尼關稅」，主要針對中國大陸、墨西哥、加拿大徵收；第二是縮小貿易逆差的「對等關稅」；第三是出於非貿易的政治因素所祭出的「懲罰性關稅」。

廣告 廣告

眾多大廠如橫濱輪胎（Yokohama Tire）、好市多（Costco）、大黃蜂食品（Bumble Bee Foods）等提告，要求美國政府退還已繳納的稅款。報導指出，如果川普輸了這場官司，政府可能得返還已收的稅，合計約有1500億美元；值得注意的是，關稅影響對象甚多，法院並沒有詳細說明會判決哪些案件。

受較高關稅影響國 巴西被處罰重課50％

至於被關稅影響的國家，較高的有巴西，面臨40％的懲罰性關稅，加上10％的對等關稅，鋼鐵、鋁、農產品衝擊較大；印度一些關鍵出口產品輸美被課高達50％關稅，如特殊化學品、藥品等。

墨西哥（受影響的有汽車、汽車零組件）和加拿大（受影響的有金屬、能源產品）被課的關稅是25％，部份符合美墨加協定（USMCA）規範的商品可豁免關稅。

台灣等亞洲國家關稅相對低 但仍有影響

台灣面臨20％關稅，半導體晶片製造商如鴻海、台積電有受影響；而常被稱為「中國+1」的東南亞國家包括越南、泰國、印尼，面臨19到20％的對等關稅，受影響的主要是製造業，如鞋類代工、家具、服裝等。

日本、韓國受影響產業包括機械、汽車、消費品等，不過因為和美國貿易協商，關稅已降至約15％。而歐盟大部份商品稅率為15％，汽車、化學品、機械、工業設備、消費品、藥品均受影響。至於中國，其和香港目前面臨10％關稅，曝險產業包括消費電子產品、機械、醫療器材、化學品、玩具等。

更多三立新聞網報導

中國「狡猾病毒」確診率大增！專家示警：無疫苗、特效藥

前日本首相菅直人「已失智」 妻證實：311大地震全忘光

台中監理站「光頭張先生」獲好評 交通部長要獎勵！本尊現身:我還有頭髮

為救血癌妻！35歲尪大欠債 好心人「捐50噸地瓜」助他

