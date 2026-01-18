川普關稅合法性待裁決 美財長：相信最高法院不會推翻

美國財政部長貝森特（表示，他相信最高法院不會推翻總統川普所推動的關稅政策。（AP）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，他相信最高法院不會推翻總統川普依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所推動的關稅政策，強調最高法院向來不願在重大經濟政策上製造混亂。

川普政府在國會未正式宣布國家進入緊急狀態的情況下，對全球商品課徵對等關稅，其合法性仍待最高法院裁決，法院於今年1月中旬尚未就相關案件做出決定。貝森特在美國國家廣播公司（NBC）政論節目《會晤新聞界》中指出，最高法院過去並未推翻歐巴馬健保法案，顯示大法官在面對牽動全局的政策時相當審慎。

廣告 廣告

貝森特指出，美國長期承受龐大貿易逆差，可能引發經濟層面的緊急狀態，政府必須提前因應。他並提到，中國商品過度流入歐洲，已對當地市場造成衝擊，未來歐洲國家也可能採取類似美國的貿易防衛措施。

他進一步解釋，川普政府對中國、墨西哥及加拿大祭出芬太尼相關關稅，目的是在問題惡化前先行介入，並質疑若芬太尼問題可被視為緊急狀態，貿易逆差為何不能。同時，他也提及中國曾以稀土出口管制作為談判籌碼，川普則以高關稅回應，藉此爭取談判空間。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。