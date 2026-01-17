川普關稅合法性恐受挫？ 白宮備妥「10%應急方案」力保談判籌碼

美國總統川普（Donald Trump）在白宮發表談話，左為白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。（路透社）

川普關稅合法性即將面臨美國最高法院最終裁決，白宮先發制人。首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）日前表示，白宮已為關稅戰準備好「最後防線」，若最高法院裁定現行關稅無效，川普將立即啟動應急備案，一律改徵10%的關稅，確保貿易談判籌碼不受動搖。

綜合《華爾街日報》、《路透社》報導，哈塞特日前接受《福斯財經網》（FBN）訪問時指出，若最高法院裁定現行關稅違法，行政部門將啟動「非常可靠」的備用計畫，「我們可以立即恢復課徵10%的關稅，填補絕大部分的缺口」。

針對關稅案的法律應對，哈塞特解釋，一旦基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的關稅遭判無效，川普將先行啟動《貿易法》第122條，課徵為期150天的10%應急關稅以填補缺口。隨後，白宮將進一步運用其他更持久的法律依據，包括針對歧視性貿易行為的「301條款」，或以維護國家安全為由的「232條款」，確保關稅政策能長期延續。

哈塞特強調，關稅一直是川普與外國政府談判的核心籌碼，此項備案旨在鞏固美方已取得的重大貿易成果。他也說明，由於針對特定產業或國家的長期關稅程序較為繁贅，因此10%的關稅將作為過渡階段的戰略緩衝，力求在司法裁決的不確定性中穩住談判籌碼，維持貿易政策的連貫性與施壓力道。





