川普關稅合法性面臨挑戰！道瓊收漲逾200點 AMD推動AI股反彈

美國股市美東時間5日全面上揚，投資人對最高法院對總統川普（Donald Trump）關稅政策的質疑態度，燃起關稅可能被撤銷的希望。與此同時，半導體大廠超微半導體公司（AMD）等人工智慧（AI）概念股也從前1天的估值壓力中反彈，帶動科技板塊回升。

據《CNBC》報導，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）上漲225.76點，漲幅0.48%，收於47,311.00點；標準普爾500指數（S&P 500）上升0.37%，報6,796.29點；那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則漲0.65%，收在23,499.80點。

市場焦點集中在最高法院當天針對川普政府關稅政策的聽證會上。核心爭議在於：川普是否有權依據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）單方面實施關稅措施。多位保守派與自由派大法官皆對此表達懷疑，連番質詢美國聯邦總律師索爾（D. John Sauer），要求說明川普政府課徵高額關稅的法律依據。

聽證會過程顯示法院態度傾向審慎，令預測市場的交易者下調了「最高法院將維持川普關稅政策」的押注。受此消息激勵，被視為關稅風向指標的底特律汽車雙雄：福特汽車公司（Ford）與通用汽車公司（General Motors）股價雙雙上漲逾2%，而重型機械巨頭「開拓重工」（Caterpillar）也上揚約4%。

美國財富管理公司「歐賽克」（Osaic）首席市場策略師布蘭卡托（Phil Blancato）指出：「市場仍在爭論關稅的實際效果。我認為，我們要到明年第1季才能真正看清這些關稅的影響與物價反應，這也加深了投資人的迷惘與遲疑。」

在科技股方面，AMD股價開低走高，最終上漲2.5%。該公司第3季營收與獲利均優於分析師預期，儘管投資人先前擔心其毛利率展望偏弱，但隨後信心回升，帶動整體AI板塊回暖。

其他晶片與AI概念股也紛紛跟進，包括無廠半導體公司「博通」（Broadcom）股價反彈約2%，美光科技（Micron Technology）飆升近9%，而人工智慧領域主要玩家甲骨文（Oracle）也收復4日的跌幅。

不過，市場對AI股的熱潮仍呈現分化。前1天，美國軍事承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）因高估值疑慮重挫8%，5日再度下跌逾1%。該公司目前本益比高達200倍，成為市場過熱的象徵。同樣在AI領域的超微電腦（Super Micro Devices）因財報不如預期下挫11%，Arista網路公司（Arista Networks）也因季報失色重跌近9%。

布蘭卡托指出：「市場的廣度不足，AI板塊中出現明顯的贏家與輸家。由於估值普遍偏高，投資人必須更加謹慎挑選AI投資標的。整體來看，AI交易的熱潮正在逐漸降溫，這也是目前市場橫盤震盪的主要原因。」

與此同時，5日公佈的經濟數據也為市場注入一絲信心。美國自動資料處理公司（Automatic Data Processing，ADP）公布的就業報告顯示，就業增長優於預期，而供應管理協會（the Institute for Supply Management，ISM）的服務業指數同樣超出市場預測，顯示美國經濟仍維持穩健動能。

然而，強勁的數據也推高了債券殖利率，這可能令部分期待聯準會（Fed）12月第3度降息的投資人感到不安。

布蘭卡托分析：「ADP的數據顯示勞動市場依然強勁，這意味著美國並未陷入衰退，也沒有明顯走向衰退的跡象。這對美國經濟是個非常正面的訊號。」他補充：「不過，由於估值已高、缺乏新的催化因素，我認為短期內市場難以大幅上漲，但同樣也不太可能出現明顯的修正。」

