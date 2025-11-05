川普關稅合法性面臨法律挑戰 美股聞訊反彈

▲ 投資人押注美國最高法院傾向於不支持川普的大規模關稅，加上川普所屬的共和黨連續在數場選舉中失利，市場寄望於部分關稅有望取消，激勵美股收漲。圖為紐約證交所桌上擺的、有關紐約選出首位穆斯林市長的報紙。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國最高法院當地時間週三，針對川普（Donald Trump）大規模徵收關稅的合法性展開口頭辯論，據美媒報導稱，除了自由派大法官以外，多名保守派大法官亦對關稅合法性表示質疑，最高法院支持川普關稅的可能性降低，市場寄望於部分關稅有望取消，當天美股主要指數全面收漲。

綜合《CNBC》等外媒報導，投資人密切關注最高法院就川普關稅政策所舉行的聽證會，爭議焦點在於，總統是否有權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收此類關稅。鑑於最高法院對川普關稅政策持懷疑態度，華爾街的交易員們，似乎也減少了押注最高法院將維持該政策的賭注。

此外，共和黨連續在數場選舉中失利，包含紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長、加州選區重劃公投，反觀民主黨則大獲全勝，加上美企財報亮眼、經濟數據優於預期、對科技股估值過高的疑慮緩解，這些因素都激勵美股造好。

5日收盤，美股道瓊工業指數上揚225.76點或0.48%，收47311.00點；標普500指數揚升24.74點或0.37%，收6796.29點；那斯達克指數上漲151.16點或0.65%，收23499.80點；費城半導體指數勁揚210.69點或3.02%，收7190.27點。

不過有分析也提醒，就算最高法院不支持，川普仍有其他手段維持類似關稅政策，但共和黨選舉失利，確實為川普的大方向政策敲響警鐘；對此川普則表示，必須盡快結束政府停擺的狀況，因為美國經濟正處於史上最熱的時期，政府持續關門也會對股市產生影響。

